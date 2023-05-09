Совместная посадка: советы по созданию здорового огорода

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Самое интересное в садоводстве — это планирование, где и что мы посадим. Но часто мы не обращаем внимания на то, каким растениям лучше всего расти вместе. Секрет красивого и здорового огорода заключается в совместной посадке, то есть посадке с компаньонами!

Фото: resources.stuff.co. nz/content/dam/images/1/w/y/r/c/t/image.related.StuffLandscapeThreeByTwo.1464x976.1xlt8c.png/1572309454606.jpg

Подобный метод планирования не только учитывает потребление питательных веществ, но также принимает во внимание:

защиту растений от вредителей,

контроль роста растений,

увеличение числа полезных насекомых.

Посадка с компаньонами — это практика совместной посадки двух или более растений для достижения взаимной пользы. Например, определенные растения могут выращиваться вместе, чтобы помочь друг другу удовлетворить свои потребности в питательных веществах.

Совместная посадка: что стоит учесть

Как правило, следует избегать посадки рядом растений одного вида. Таким образом можно снизить вероятность поражения растений вредителями или заболеваниями, которые предпочитают данный вид.

Таким образом можно снизить вероятность поражения растений вредителями или заболеваниями, которые предпочитают данный вид. Необходимо также учитывать биологические потребности растений. Например, одни растения поглощают азот, а другие его выделяют в почву. Размещая такие растения рядом, можно обеспечить необходимый баланс элементов питания для всех растений.

Например, одни растения поглощают азот, а другие его выделяют в почву. Размещая такие растения рядом, можно обеспечить необходимый баланс элементов питания для всех растений. Стоит учитывать фенологические особенности растений , то есть время их цветения и плодоношения. Так, рядом с фруктовыми деревьями и кустарниками можно посадить растения, цветущие в тот же период. Это привлечёт опылителей и увеличит урожай.

, то есть время их цветения и плодоношения. Так, рядом с фруктовыми деревьями и кустарниками можно посадить растения, цветущие в тот же период. Это привлечёт опылителей и увеличит урожай. Наконец, не забывайте о красоте. Компаньоны могут не только обеспечить здоровый рост и защиту от вредителей, но и создать привлекательный визуальный образ вашего сада.

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