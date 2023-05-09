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Совместная посадка: советы по созданию здорового огорода

1:50
Садоводство

Самое интересное в садоводстве — это планирование, где и что мы посадим. Но часто мы не обращаем внимания на то, каким растениям лучше всего расти вместе. Секрет красивого и здорового огорода заключается в совместной посадке, то есть посадке с компаньонами!

Совместная посадка: советы по созданию здорового огорода
Фото: resources.stuff.co. nz/content/dam/images/1/w/y/r/c/t/image.related.StuffLandscapeThreeByTwo.1464x976.1xlt8c.png/1572309454606.jpg

Подобный метод планирования не только учитывает потребление питательных веществ, но также принимает во внимание:

  • защиту растений от вредителей,
  • контроль роста растений,
  • увеличение числа полезных насекомых.

Посадка с компаньонами — это практика совместной посадки двух или более растений для достижения взаимной пользы. Например, определенные растения могут выращиваться вместе, чтобы помочь друг другу удовлетворить свои потребности в питательных веществах. 

Совместная посадка: что стоит учесть

  • Как правило, следует избегать посадки рядом растений одного вида. Таким образом можно снизить вероятность поражения растений вредителями или заболеваниями, которые предпочитают данный вид.
  • Необходимо также учитывать биологические потребности растений. Например, одни растения поглощают азот, а другие его выделяют в почву. Размещая такие растения рядом, можно обеспечить необходимый баланс элементов питания для всех растений.
  • Стоит учитывать фенологические особенности растений, то есть время их цветения и плодоношения. Так, рядом с фруктовыми деревьями и кустарниками можно посадить растения, цветущие в тот же период. Это привлечёт опылителей и увеличит урожай.
  • Наконец, не забывайте о красоте. Компаньоны могут не только обеспечить здоровый рост и защиту от вредителей, но и создать привлекательный визуальный образ вашего сада.

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Сопутствующие посадки в огороде
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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