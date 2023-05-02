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Начало дачного сезона: как подготовиться к садовым работам

2:10
Садоводство

Дачный сезон в самом разгаре, многие россияне уже вовсю сажают картошку на своих участках. Однако если вы не столь продвинутый садовод, а начинающий любитель, то узнайте, что стоит сделать первым делом, чтобы подготовиться к садовым работам.

Начало дачного сезона: как подготовиться к садовым работам
Фото: https://www.pravdist.ru/image/preview/article/1642322150_test_tmp.jpeg

Как подготовиться к садовым работам

Уборка

Уберите все листья, упавшие веточки. Даже если вы это уже сделали осенью, то, скорее всего, новые листья упали на ваш участок. Обрежьте увядшие листья многолетников. Выкопайте все сорняки, которые видите. Обрежьте лианы, которые растут там, где вы не хотите их видеть.

Что посадить - время для посадки луковиц, таких как нарциссы, тюльпаны и гиацинты, на вашем участке.

В северных широтах можно высадить на грядках:

  • сладкий картофель,
  • кабачки,
  • дыни,
  • огурцы и перцы.

Немного южнее, в субтропиках:

  • лук-порей,
  • ревень,
  • цуккини,
  • артишоки и перцы.

В умеренных районах следует обратить внимание на свеклу, брюссельскую капусту, брокколи, морковь, цветную капусту, лук и горох для своего огорода, а также на календулу, фиалки, гвоздики и сладкий горошек.

В холодном климате следует выращивать чечевицу, капусту, салат, лук-шалот, шпинат и репу. В цветочных клумбах стоит посадить маки и примулы.

Обрезка растений

Весна — идеальное время для обрезки всех деревьев и кустарников, за исключением сосен. Дайте им распуститься, пока молодые иголки не достигнут половины размера, прежде чем начинать обрезку. Однако цветущие весной кустарники, включая сирень, можно обрезать сейчас, если вы не хотите потерять цветочные почки. Если они переросли, то такие кустарники можно оживить, обрезав все стебли до уровня земли, чтобы стимулировать появление новых. Важно выполнить эту процедуру сейчас, не откладывая до окончания цветения.

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Вещи которые нужно сделать весной в первую очередь
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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