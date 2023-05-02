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Живые домики: развлечение для детей на свежем воздухе

1:32
Садоводство

К сожалению, дети проводят большую часть времени за компьютером, играя в игры, что негативно сказывается на их здоровье, особенно на глазах. Есть прекрасная альтернатива — живые домики, как и площадки на деревьях, они очень популярны среди детей. Мы предлагаем вам несколько креативных идей, которые помогут вашим детям весело и здорово проводить время на свежем воздухе.

Живые домики: развлечение для детей на свежем воздухе
Фото: https://www.pravdist.ru/image/preview/article/128357252_test_tmp.jpeg

Бамбуковый туннель из фасоли

Бамбуковый туннель — самая простая идея для живого домика. Его легко можно построить на своём участке. Вам понадобится:

  • 10 длинных бамбуковых палок (которые можно купить в магазине для сада и огрода) 
  • Семена фасоли
  • Садовый шпагат
  • Куриная сетка
  • Газон или клевер в саду

Как построить бамбуковый туннель?

Сначала втыкайте бамбуковые палки в землю кругом и соедините их вместе, чтобы образовать туннель. Оставьте промежуток между двумя палками, чтобы сделать дверь. Закрепите верхнюю часть туннеля с помощью шпагата, проволоки или чего-то подобного, чтобы держать бамбук.

Затем покройте туннель сеткой. Выкопайте лунку вокруг основания палок глубиной около 30 см и заполните её компостом/навозом.

Сделайте два отверстия диаметром 5 см в основании палок и положите в каждое отверстие одно семя фасоли.

Полейте растения водой и заполните отверстия почвой. Полейте еще раз. 

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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