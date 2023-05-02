К сожалению, дети проводят большую часть времени за компьютером, играя в игры, что негативно сказывается на их здоровье, особенно на глазах. Есть прекрасная альтернатива — живые домики, как и площадки на деревьях, они очень популярны среди детей. Мы предлагаем вам несколько креативных идей, которые помогут вашим детям весело и здорово проводить время на свежем воздухе.
Бамбуковый туннель — самая простая идея для живого домика. Его легко можно построить на своём участке. Вам понадобится:
Сначала втыкайте бамбуковые палки в землю кругом и соедините их вместе, чтобы образовать туннель. Оставьте промежуток между двумя палками, чтобы сделать дверь. Закрепите верхнюю часть туннеля с помощью шпагата, проволоки или чего-то подобного, чтобы держать бамбук.
Затем покройте туннель сеткой. Выкопайте лунку вокруг основания палок глубиной около 30 см и заполните её компостом/навозом.
Сделайте два отверстия диаметром 5 см в основании палок и положите в каждое отверстие одно семя фасоли.
Полейте растения водой и заполните отверстия почвой. Полейте еще раз.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.