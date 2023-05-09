Ужасные зомби-гномы для защиты вашего сада

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотя мы все с нетерпением ждем зомби-апокалипсиса и всех радостей, которые он скоро принесет, некоторые люди начали делать и продавать зомби-гномов для сада.

Эти жуткие неживые украшения для сада обеспечат защиту вашего двора от нежелательных посетителей, таких как птицы.

Жуткие зомби-гномы — это не только интересный элемент декора для вашего сада, но и отличный способ защитить свой дом от нежелательных гостей. Некоторые из них имеют оружие и другие аксессуары, что делает их еще более страшными.

Кроме того, эти зомби-гномы могут стать отличным подарком фанатов жанра ужасов. Вы можете использовать их как украшение для своего дома.

Так что не ждите зомби-апокалипсиса, чтобы украсить свой сад жуткими украшениями. Купите зомби-гномов и обеспечьте защиту своего дома на Хэллоуин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.