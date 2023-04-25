Поднятые грядки на участке служат барьером от вредителей и насекомых

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Поднятые грядки делают садоводство более простым и эффективным, поэтому все больше людей хотят создавать такие сады. Поднятые грядки также служат прекрасным барьером от вредителей и насекомых. Их можно легко и недорого построить, многие из них даже можно создать из переработанных материалов.

Вот несколько прекрасных поднятых грядок для овощей и других культур, которые вы можете смастерить на участке:

Разрежьте 200-литровую пластиковую бочку пополам вдоль, а затем закрепите ее на деревянной опоре.

Рустикальная (деревенская) и практически бесплатная грядка из бревен легко строится, а если вам нужно повысить ее высоту, просто нужно уложить больше бревен друг на друга.

Используйте волнистые стальные листы для создания поднятых грядок.

Создайте поднятую грядку с помощью как можно меньшего или большего количества ящиков, которые лучше всего подходят для вашего пространства.

Создайте спиральную поднятую грядку и выращивайте в ней травы, вы также можете выращивать другие растения и овощи.

Оптимально создавайте прекрасные грядки-габионы (конструкции из металлической сетки, которые заполняются камнями, образуя своего рода стены, как при сухой кладке).

Растения, как для употребления в пищу, так и для декорирования ландшафта, можно выращивать в шинах.

Создайте поднятую грядку из переработанных бетонных отходов.

Превратите скучный угол вашего сада в привлекательное место, установив поднятую грядку из блоков.

Стоги пшеничной или люцерновой соломы могут использоваться для построения стен поднятых грядок.

Создайте эти воронкообразные поднятые грядки с помощью деревянных поддонов.

Создание поднятых грядок — это отличный способ организовать прекрасный и продуктивный сад. Не только они легко строятся и недороги, но и позволяют легко контролировать растения и защищать их от насекомых и заболеваний

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