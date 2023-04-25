Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: армия России начала применять в спецоперации новейшие танки Т-14 "Армата"
Марочко: Украина накопила силы для контрнаступления на Краснолиманском направлении в ЛНР
Подполковник Марочко заявил об активизации диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении
Совфед РФ одобрил новые положения закона "О тишине"
NYT: Украина рискует лишиться поддержки Запада в случае провального контрнаступления
Полковник ДНР Пинчук: наступление ВСУ будет опасно для России, но у Киева есть проблемы
Илон Маск назвал содержательной статью Politico о подготовке США к последствиям провала Украины
Натуральные репелленты от насекомых своими руками
Более трети россиян доверяют искусственному интеллекту в журналистике

Поднятые грядки на участке служат барьером от вредителей и насекомых

2:05
Садоводство » Советы

Поднятые грядки делают садоводство более простым и эффективным, поэтому все больше людей хотят создавать такие сады. Поднятые грядки также служат прекрасным барьером от вредителей и насекомых. Их можно легко и недорого построить, многие из них даже можно создать из переработанных материалов.

Поднятые грядки на участке служат барьером от вредителей и насекомых

Вот несколько прекрасных поднятых грядок для овощей и других культур, которые вы можете смастерить на участке:

  • Разрежьте 200-литровую пластиковую бочку пополам вдоль, а затем закрепите ее на деревянной опоре.
  • Рустикальная (деревенская) и практически бесплатная грядка из бревен легко строится, а если вам нужно повысить ее высоту, просто нужно уложить больше бревен друг на друга.
  • Используйте волнистые стальные листы для создания поднятых грядок.
  • Создайте поднятую грядку с помощью как можно меньшего или большего количества ящиков, которые лучше всего подходят для вашего пространства.
  • Создайте спиральную поднятую грядку и выращивайте в ней травы, вы также можете выращивать другие растения и овощи.
  • Оптимально создавайте прекрасные грядки-габионы (конструкции из металлической сетки, которые заполняются камнями, образуя своего рода стены, как при сухой кладке).
  • Растения, как для употребления в пищу, так и для декорирования ландшафта, можно выращивать в шинах.
  • Создайте поднятую грядку из переработанных бетонных отходов.
  • Превратите скучный угол вашего сада в привлекательное место, установив поднятую грядку из блоков.
  • Стоги пшеничной или люцерновой соломы могут использоваться для построения стен поднятых грядок.
  • Создайте эти воронкообразные поднятые грядки с помощью деревянных поддонов.

Создание поднятых грядок — это отличный способ организовать прекрасный и продуктивный сад. Не только они легко строятся и недороги, но и позволяют легко контролировать растения и защищать их от насекомых и заболеваний

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Высокие грядки в вашем огороде
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Изменение тактики боевых действий не поможет ВСУ

ВСУ поменяли тактику боевых действий.

МК: Леонков заявил о смене тактики ВС Украины в боях за Артёмовск
РВ: ВСУ заняли "плацдарм" на берегу у Херсона, есть угроза контрнаступления
Угроза "контрнаступа": ВСУ создали "плацдарм" на берегу у Херсона
Три-пять раз в неделю: врачи-урологи назвали оптимальное количество половых контактов
Снайпер ВС РФ наказал боевика ВСУ за неприличный жест
США знают, как организовать военную интервенцию: история вторжения на Гренаду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Россиянка устроила пьяный "заукраинский" дебош на борту самолёта
Три простые привычки, которые "закроют" печень от токсинов, назвали эксперты
Рухнувший в Подмосковье беспилотник мог иметь различные типы навигации
Рухнувший в Подмосковье беспилотник мог иметь различные типы навигации
Последние материалы
Полковник ДНР Пинчук: наступление ВСУ будет опасно для России, но у Киева есть проблемы
Илон Маск назвал содержательной статью Politico о подготовке США к последствиям провала Украины
Натуральные репелленты от насекомых своими руками
Более трети россиян доверяют искусственному интеллекту в журналистике
Newsweek: генерал США Ходжес проинформировал, как Украина вернёт себе Крым
Суккуленты-медузы украсят вашу веранду на даче
Минобороны РФ: командир вертолёта Ми-35 рассказал о тактике преодоления ПВО Украины
Новые подлодки для Северного флота назовут в честь городов Донбасса
Власти Кипра выселяют тысячи беженцев с Украины из отелей
Запорожскую АЭС переведут на российские стандарты не раньше 2030 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников