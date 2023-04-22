Каждый, кто занимается садоводством, знает, насколько трудными могут быть вредители в саду. Будь то улитки, которые захватывают вашу салатную грядку, или тля, которая сосёт соки из ваших роз... Наличие вредителей — это определённо неприятность, но это не повод прибегать к вредным токсичным пестицидам.
Хотя эти препараты могут уничтожить надоедливых виновников, они вредны для вас и окружающей среды. Вместо этого попробуйте приготовить один из этих простых помощников из ингредиентов, которые у вас, вероятно, есть под рукой.
Это мыло легко приготовить, поскольку оно должно устранить большинство тех раздражающих вредителей, таких как тли, клещи, белокрыльники, трипсы и мучнистые червецы. Оно убивает их, атакуя их кожу и задыхая их.
Добавьте несколько капель эфирного масла лимона или апельсина, потому что любое из них — это натуральный инсектицид, особенно эффективный против муравьев. Кроме того, эти масла помогают спрею прилипать к вашим растениям.
Инструкция: смешайте ингредиенты в спрей-бутылке. Используйте биоразлагаемое жидкое мыло для приготовления смеси. После того как ингредиенты смешаны, нанесите их на ваши растения, тем самым вы избавите их от надоедливых паразитов.
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