Натуральные и безопасные способы борьбы с вредителями в саду

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Каждый, кто занимается садоводством, знает, насколько трудными могут быть вредители в саду. Будь то улитки, которые захватывают вашу салатную грядку, или тля, которая сосёт соки из ваших роз... Наличие вредителей — это определённо неприятность, но это не повод прибегать к вредным токсичным пестицидам.

Хотя эти препараты могут уничтожить надоедливых виновников, они вредны для вас и окружающей среды. Вместо этого попробуйте приготовить один из этих простых помощников из ингредиентов, которые у вас, вероятно, есть под рукой.

Вот что вам понадобится:

биоразлагаемое жидкое мыло для посуды.

спрей-бутылки;

эфирное масло лимона или апельсина;

кулинарное масло;

пищевая сода;

чеснок;

красный перец;

вода.

Натуральный инсектицидный спрей

Это мыло легко приготовить, поскольку оно должно устранить большинство тех раздражающих вредителей, таких как тли, клещи, белокрыльники, трипсы и мучнистые червецы. Оно убивает их, атакуя их кожу и задыхая их.

Добавьте несколько капель эфирного масла лимона или апельсина, потому что любое из них — это натуральный инсектицид, особенно эффективный против муравьев. Кроме того, эти масла помогают спрею прилипать к вашим растениям.

Вам понадобятся:

1/2 столовые ложки жидкого мыла;

1/4 воды;

несколько капель эфирного масла лимона или апельсина.

Инструкция: смешайте ингредиенты в спрей-бутылке. Используйте биоразлагаемое жидкое мыло для приготовления смеси. После того как ингредиенты смешаны, нанесите их на ваши растения, тем самым вы избавите их от надоедливых паразитов.

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