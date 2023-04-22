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Натуральные и безопасные способы борьбы с вредителями в саду

1:49
Садоводство » Вредители и болезни

Каждый, кто занимается садоводством, знает, насколько трудными могут быть вредители в саду. Будь то улитки, которые захватывают вашу салатную грядку, или тля, которая сосёт соки из ваших роз... Наличие вредителей — это определённо неприятность, но это не повод прибегать к вредным токсичным пестицидам.

Натуральные и безопасные способы борьбы с вредителями в саду

Хотя эти препараты могут уничтожить надоедливых виновников, они вредны для вас и окружающей среды. Вместо этого попробуйте приготовить один из этих простых помощников из ингредиентов, которые у вас, вероятно, есть под рукой.

Вот что вам понадобится:

  • биоразлагаемое жидкое мыло для посуды.
  • спрей-бутылки;
  • эфирное масло лимона или апельсина;
  • кулинарное масло;
  • пищевая сода;
  • чеснок;
  • красный перец;
  • вода.

Натуральный инсектицидный спрей

Это мыло легко приготовить, поскольку оно должно устранить большинство тех раздражающих вредителей, таких как тли, клещи, белокрыльники, трипсы и мучнистые червецы. Оно убивает их, атакуя их кожу и задыхая их.

Добавьте несколько капель эфирного масла лимона или апельсина, потому что любое из них — это натуральный инсектицид, особенно эффективный против муравьев. Кроме того, эти масла помогают спрею прилипать к вашим растениям.

Вам понадобятся:

  • 1/2 столовые ложки жидкого мыла;
  • 1/4 воды;
  • несколько капель эфирного масла лимона или апельсина.

Инструкция: смешайте ингредиенты в спрей-бутылке. Используйте биоразлагаемое жидкое мыло для приготовления смеси. После того как ингредиенты смешаны, нанесите их на ваши растения, тем самым вы избавите их от надоедливых паразитов.

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Тля боится этого больше, чем огня
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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