Категорически нет: Какой водой можно, а какой нельзя поливать растения на участке

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Председатель общероссийской организации "Садоводы России" Андрей Туманов поделился несколькими советами о том, как правильно поливать растения на дачном участке.

По словам эксперта, для полива необходимо использовать теплую воду, насыщенную кислородом, поэтому не рекомендуется использовать воду, которую только что подняли из колодца.

"Лучшая вода — та, которая нагрелась на солнце. Садоводы наполняют бочки водой и оставляют их на солнце. На следующий день вода готова для полива", — сказал он.

Растения нужно поливать рано утром или поздно вечером, когда солнце не светит ярко. В это время испарение воды минимально, и она лучше впитывается почвой. Кроме того, капли не превращаются под воздействием солнечных лучей в обжигающие линзы.

Туманов также посоветовал рыхлить почву перед поливом, чтобы не образовалась корка, которая мешает доступу воздуха.

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