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Категорически нет: Какой водой можно, а какой нельзя поливать растения на участке

0:58
Садоводство » Советы

Председатель общероссийской организации "Садоводы России" Андрей Туманов поделился несколькими советами о том, как правильно поливать растения на дачном участке.

Категорически нет: Какой водой можно, а какой нельзя поливать растения на участке

По словам эксперта, для полива необходимо использовать теплую воду, насыщенную кислородом, поэтому не рекомендуется использовать воду, которую только что подняли из колодца.

"Лучшая вода — та, которая нагрелась на солнце. Садоводы наполняют бочки водой и оставляют их на солнце. На следующий день вода готова для полива", — сказал он.

Растения нужно поливать рано утром или поздно вечером, когда солнце не светит ярко. В это время испарение воды минимально, и она лучше впитывается почвой. Кроме того, капли не превращаются под воздействием солнечных лучей в обжигающие линзы.

Туманов также посоветовал рыхлить почву перед поливом, чтобы не образовалась корка, которая мешает доступу воздуха.

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Как правильно поливать растения. Видео про полив: умеренный, обильный - что это означает?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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