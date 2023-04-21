Чтоб малина была сладкой: что надо сделать для получения сверхурожая

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Садовник и владелец личного подсобного хозяйства Дмитрий Кастрицкий рассказал, что нужно сделать с ремонтантной малиной в июле, чтобы осенью собрать сверхурожай ягод.

По словам эксперта, в первую очередь важно сделать нормировку побегов: удалить слабые и загущающие. На кусте должно остаться около 12–15 сильных побегов. Также стоит удалить нижние листья на высоту 20–25 сантиметров.

«Следующий этап — это подкормка ягоды. Во второй половине лета нужно сделать упор на калийно-фосфорные удобрения, чтобы ягода была сладкой, а растение было устойчивым к болезням. Отлично подойдет древесная зола. Если почва щелочная, то зола не подойдет, в этом случае лучше подкормить малину калимагнезией», — сказал он на YouTube-канале Procvetok.

После этого нужно избавиться от пятнистости растений при помощи специальных растворов и провести мульчирование кустов соломой, скошенной травой или сеном.

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