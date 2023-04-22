Эксперты рассказали, как создать "зелёную стену" для уединения в саду

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы живёте в городе с высокой плотностью населения и вам кажется, что трудно найти уединённое место? Но это не значит, что вы не можете создать своё собственное пристанище, где всю семью будет окружать уют и тишина. Особенно если у вас есть участок.

Существует множество умных и привлекательных способов создать уединение, и вам не нужно строить многометровую стену вокруг вашей собственности. А что насчет создания зеленой изгороди? Мы все любим больше зелени в саду, но при этом не хотим терять приватность. И независимо от того, какие у вас стиль или вкус, есть растения, которые можно использовать для создания уединения в саду. Вечнозеленые кустарники, вьющиеся растения, бамбук или живая изгородь… какой из них ваш любимый?

Посадите наиболее распространенные вечнозеленые туи восточные Пирамидалис Ауреа, чтобы создать потрясающую зеленую стену, а также:

Посадите хвощ в современные горшки.

Выращивание плюща на решетке позволит вам создать естественную стену для защиты вашей частной жизни.

Растите высокую и густую траву в больших горшках, чтобы создать передвижную стену приватности.

Эта стена из живой изгороди также отлично подходит для увеличения высоты забора.

Посадите вечнозеленые деревья в контейнерах, чтобы закрываться от любопытных соседей и прохожих.

Посадите карликовый лавр английский — экономически выгодный выбор для создания отличной изгороди для защиты от посторонних глаз.

Стебельчатый бамбук или простая высокорослая малина — одни из самых быстрорастущих растений для создания естественной стены.

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