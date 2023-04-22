Вы живёте в городе с высокой плотностью населения и вам кажется, что трудно найти уединённое место? Но это не значит, что вы не можете создать своё собственное пристанище, где всю семью будет окружать уют и тишина. Особенно если у вас есть участок.
Существует множество умных и привлекательных способов создать уединение, и вам не нужно строить многометровую стену вокруг вашей собственности. А что насчет создания зеленой изгороди? Мы все любим больше зелени в саду, но при этом не хотим терять приватность. И независимо от того, какие у вас стиль или вкус, есть растения, которые можно использовать для создания уединения в саду. Вечнозеленые кустарники, вьющиеся растения, бамбук или живая изгородь… какой из них ваш любимый?
Посадите наиболее распространенные вечнозеленые туи восточные Пирамидалис Ауреа, чтобы создать потрясающую зеленую стену, а также:
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Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.