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Эксперты рассказали, как создать "зелёную стену" для уединения в саду

1:47
Садоводство

Вы живёте в городе с высокой плотностью населения и вам кажется, что трудно найти уединённое место? Но это не значит, что вы не можете создать своё собственное пристанище, где всю семью будет окружать уют и тишина. Особенно если у вас есть участок.

Эксперты рассказали, как создать "зелёную стену" для уединения в саду

Существует множество умных и привлекательных способов создать уединение, и вам не нужно строить многометровую стену вокруг вашей собственности. А что насчет создания зеленой изгороди? Мы все любим больше зелени в саду, но при этом не хотим терять приватность. И независимо от того, какие у вас стиль или вкус, есть растения, которые можно использовать для создания уединения в саду. Вечнозеленые кустарники, вьющиеся растения, бамбук или живая изгородь… какой из них ваш любимый?

Посадите наиболее распространенные вечнозеленые туи восточные  Пирамидалис Ауреа, чтобы создать потрясающую зеленую стену, а также:

  • Посадите хвощ в современные горшки.
  • Выращивание плюща на решетке позволит вам создать естественную стену для защиты вашей частной жизни.
  • Растите высокую и густую траву в больших горшках, чтобы создать передвижную стену приватности.
  • Эта стена из живой изгороди также отлично подходит для увеличения высоты забора.
  • Посадите вечнозеленые деревья в контейнерах, чтобы закрываться от любопытных соседей и прохожих.
  • Посадите карликовый лавр английский — экономически выгодный выбор для создания отличной изгороди для защиты от посторонних глаз.
  • Стебельчатый бамбук или простая высокорослая малина — одни из самых быстрорастущих растений для создания естественной стены.

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Где организовать зоны отдыха в маленьком саду?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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