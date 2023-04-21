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Декор для дачи: ёжики из пластиковых бутылок — это просто и красиво

1:48
Садоводство » Ландшафт

Забавные ежики в качестве декорации в вашем саду — отличная идея! С помощью  воображения и следуя нижеприведенным шагам, вы можете сделать супермилых ёжиков для украшения своего сада. Это просто!

Ёжик из пластиковой бутылки и шишек

Материалы:

  • пластиковые бутылки,
  • клей,
  • ткань,
  • пуговицы или бисер для глаз.

Шаги:

  1. Сначала нужно разрезать пластиковую бутылку.
  2. Теперь сделайте мордочку ежа из плотной ткани, такой как сукно. Оберните край пластиковой бутылки тканью и приклейте. Вы также можете использовать серые колготки или джут.
  3. Сделайте глаза, используя пуговицы или бисер.
  4. Теперь последний штрих: положите растения (какие вы предпочитаете) или газон внутрь. Ваша декорация для сада готова!

Декорации в саду изготовленные своими руками всегда выглядят необычно и привлекательно. Используйте эти простые инструкции, чтобы создать уникальное и очаровательное украшение для вашего сада.

Создание декорации для сада может быть отличным способом для семейного времяпровождения. Вы вовлечете в процесс детей и проведете вместе время, создавая нечто особенное. Используйте различные материалы, чтобы придать вашей декорации индивидуальность и оригинальность.

Эта декорация может стать не только украшением для вашего сада, но и прекрасным подарком для близких людей. Создайте несколько ежиков и подарите друзьям или семье.

Надеемся, что эти инструкции помогут вам создать прекрасную декорацию для вашего сада. Пусть ваш сад станет уютным уголком, где вы сможете наслаждаться красотой природы и расслабиться после трудового дня.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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