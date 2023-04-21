Декор для дачи: ёжики из пластиковых бутылок — это просто и красиво

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Ландшафт

Забавные ежики в качестве декорации в вашем саду — отличная идея! С помощью воображения и следуя нижеприведенным шагам, вы можете сделать супермилых ёжиков для украшения своего сада. Это просто!

Ёжик из пластиковой бутылки и шишек

Материалы:

пластиковые бутылки,

клей,

ткань,

пуговицы или бисер для глаз.

Шаги:

Сначала нужно разрезать пластиковую бутылку. Теперь сделайте мордочку ежа из плотной ткани, такой как сукно. Оберните край пластиковой бутылки тканью и приклейте. Вы также можете использовать серые колготки или джут. Сделайте глаза, используя пуговицы или бисер. Теперь последний штрих: положите растения (какие вы предпочитаете) или газон внутрь. Ваша декорация для сада готова!

Декорации в саду изготовленные своими руками всегда выглядят необычно и привлекательно. Используйте эти простые инструкции, чтобы создать уникальное и очаровательное украшение для вашего сада.

Создание декорации для сада может быть отличным способом для семейного времяпровождения. Вы вовлечете в процесс детей и проведете вместе время, создавая нечто особенное. Используйте различные материалы, чтобы придать вашей декорации индивидуальность и оригинальность.

Эта декорация может стать не только украшением для вашего сада, но и прекрасным подарком для близких людей. Создайте несколько ежиков и подарите друзьям или семье.

Надеемся, что эти инструкции помогут вам создать прекрасную декорацию для вашего сада. Пусть ваш сад станет уютным уголком, где вы сможете наслаждаться красотой природы и расслабиться после трудового дня.