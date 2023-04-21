Размножение комнатных растений: способ деления — один из простых и популярных

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Размножение комнатных растений может быть довольно простым, если вы знаете, как это сделать правильно. Одним из самых распространенных способов является деление растений. В зависимости от типа растения его можно разделить на несколько частей. Это подходит для растений, у которых есть корни и побеги.

Черенкование растений

Другой способ размножения комнатных растений — черенкование. Это подходит для тех, что с мягкими стеблями. Новое растение вырастает из отдельного стебля, который вы можете отрезать и поместить в грунт.

Черенкование листьев

Некоторые растения могут быть размножены черенкованием листьев. Для этого нужно отрезать лист и поместить его в воду или почву. Новое растение вырастает из листа.

Разделение растений является простым и наиболее эффективным способом их размножения. Любое растение, у которого есть более одного центрального стебля, подходит для деления. К ним относится большинство многолетников, таких как

хосты,

лилии,

ирисы,

флоксы,

эхинацеи,

рудбекии,

астры

и астильбы.

Начните с того, что выкопайте всё растение. Разделите корни, чтобы создать новые растения. Некоторые могут быть отсоединены пальцами, а для других может потребоваться резка. Но не беспокойтесь, ваше новое растение будет в порядке! Пересадите каждое разделенное растение немедленно в горшок. Хорошо полейте водой и следуйте обычным инструкциям по уходу.

Размножение с помощью обрезки

Этот метод заключается в том, чтобы отрезать стебель комнатного растения и поместить его непосредственно в воду или почву. Это настолько просто и может быть сделано с большинством мягких пород растений (отсюда и название "мягкие черенки").

Просто отрежьте стебель, поместите его в стакан с водой, пока корни не начнут расти, а затем перенесите в почву. Или же просто поместите его непосредственно в почву и хорошо полейте водой.

Размножение листьями

Этот метод очень прост и прекрасно подходит для растений, таких как суккуленты. Как следует из названия, вам просто нужно отрезать листья комнатного растения вместе с частью стебля и затем посадить их непосредственно в почву.

Независимо от выбранного вами метода важно убедиться, что вы используете правильную технику и предоставляете растениям достаточно света и влаги.

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