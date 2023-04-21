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Размножение комнатных растений: способ деления — один из простых и популярных

2:38
Садоводство » Комнатные цветы

Размножение комнатных растений может быть довольно простым, если вы знаете, как это сделать правильно. Одним из самых распространенных способов является деление растений. В зависимости от типа растения его можно разделить на несколько частей. Это подходит для растений, у которых есть корни и побеги.

Размножение комнатных растений: способ деления — один из простых и популярных

Черенкование растений

Другой способ размножения комнатных растений — черенкование. Это подходит для тех, что с мягкими стеблями. Новое растение вырастает из отдельного стебля, который вы можете отрезать и поместить в грунт.

Черенкование листьев

Некоторые растения могут быть размножены черенкованием листьев. Для этого нужно отрезать лист и поместить его в воду или почву. Новое растение вырастает из листа.

Разделение растений является простым и наиболее эффективным способом их размножения. Любое растение, у которого есть более одного центрального стебля, подходит для деления. К ним относится большинство многолетников, таких как

  • хосты,
  • лилии,
  • ирисы,
  • флоксы,
  • эхинацеи,
  • рудбекии,
  • астры
  • и астильбы.

Начните с того, что выкопайте всё растение. Разделите корни, чтобы создать новые растения. Некоторые могут быть отсоединены пальцами, а для других может потребоваться резка. Но не беспокойтесь, ваше новое растение будет в порядке! Пересадите каждое разделенное растение немедленно в горшок. Хорошо полейте водой и следуйте обычным инструкциям по уходу.

Размножение с помощью обрезки

Этот метод заключается в том, чтобы отрезать стебель комнатного растения и поместить его непосредственно в воду или почву. Это настолько просто и может быть сделано с большинством мягких пород растений (отсюда и название "мягкие черенки").

Просто отрежьте стебель, поместите его в стакан с водой, пока корни не начнут расти, а затем перенесите в почву. Или же просто поместите его непосредственно в почву и хорошо полейте водой.

Размножение листьями

Этот метод очень прост и прекрасно подходит для растений, таких как суккуленты. Как следует из названия, вам просто нужно отрезать листья комнатного растения вместе с частью стебля и затем посадить их непосредственно в почву.

Независимо от выбранного вами метода важно убедиться, что вы используете правильную технику и предоставляете растениям достаточно света и влаги. 

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Черенкование комнатных растений
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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