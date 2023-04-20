145 миллионов лет: Это возраст цветка, который обнаружили недавно

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ученые в Китае недавно обнаружили окаменелость самого древнего бутона цветка, который, возможно, даст ответ на загадку, занимающую умы исследователей уже десятилетиями: когда появились первые цветковые растения или ангиоспермы на Земле?

По сообщению Science Alert, изучение этой окаменелости позволило исследователям уточнить возраст первых ангиосперм, которые появились на Земле десятки миллионов лет раньше, чем ранее предполагалось.

Эти открытия приближают ученых к решению загадки, которую даже сам Чарльз Дарвин не мог полностью объяснить.

Известный натуралист задавался вопросом, почему ангиоспермы превратились в столь разнообразную группу растений за относительно короткий период времени — от 20 до 30 миллионов лет в истории Земли.

Ранее самая древняя известная окаменелость цветка датировалась 130 миллионами лет назад, но открытие этой новой окаменелости предполагает, что ангиоспермы появились намного раньше, чем ранее думали.

Только в последние несколько лет ученым удалось понять, что эта датировка неверна.

В 2016 году был обнаружен цветок возрастом 145 миллионов лет. Растение имело не только лепестки, но и чашелистики, а также мужские и женские репродуктивные части. В 2018 году в Китае был найден еще один интересный окаменелый остаток, датированный примерно 174 миллионами лет назад. Как и у современных цветковых растений, семена были полностью заключены в завязь. Однако некоторые ботаники продолжали сомневаться в выводах своих коллег, считая эти находки слишком примитивными, чтобы считать их цветами.

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