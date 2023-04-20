Если вы хотите начать процесс выращивания растений из семян, но не хотите тратить много денег на дорогие горшки из торфа, то создание биоразлагаемых горшков — вариант именно для вас.
Эти горшки имеют идеальный размер для сеянцев и, что главное, легко создаются своими руками, используя материалы, которые вы бы все равно выбросили.
Никаких сложных операций не требуется.
Через несколько недель, когда наступит теплая погода, вы можете посадить весь горшок непосредственно в землю, убедившись, что бумага полностью покрыта землей.
Бумажная основа со временем разложится, позволяя корням распространяться по почве.
Этот метод не только простой, но и позволяет сеянцам дольше находиться в горшке, прежде чем их нужно будет высаживать.
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