Садоводы смогут выращивать рассаду в горшках из туалетной бумаги

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите начать процесс выращивания растений из семян, но не хотите тратить много денег на дорогие горшки из торфа, то создание биоразлагаемых горшков — вариант именно для вас.

Эти горшки имеют идеальный размер для сеянцев и, что главное, легко создаются своими руками, используя материалы, которые вы бы все равно выбросили.

Что для этого нужно

Туалетная бумага.

Почва для посадки.

Семена.

Пластиковый контейнер.

Создание таких горшков из туалетной бумаги — это очень просто

Никаких сложных операций не требуется.

Просто поместите рулоны в пластиковый контейнер и заполните их землей для посадки на 1 см от края.

Посадите семена в соответствии с инструкцией на упаковке (одно семя на один горшок).

Хорошо полейте горшки водой, но не настолько, чтобы вода стояла на дне контейнера.

Горшки нуждаются в хорошей циркуляции воздуха, чтобы избежать появления плесени.

Поместите контейнер с горшками на солнечное окно или под светильники для растений, если в вашем помещении мало естественного света.

Через несколько недель, когда наступит теплая погода, вы можете посадить весь горшок непосредственно в землю, убедившись, что бумага полностью покрыта землей.

Бумажная основа со временем разложится, позволяя корням распространяться по почве.

Этот метод не только простой, но и позволяет сеянцам дольше находиться в горшке, прежде чем их нужно будет высаживать.

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