Советы умных хозяек: как использовать банановую кожуру в быту

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные хозяйки знают, что банановая кожура не должна выбрасываться, потому что может использоваться в быту, благодаря своим полезным свойствам.

Это может быть особенно полезным при уходе за кожаной обувью, так как ботинки, натираемые кожурой банана вместо покупных промышленных средств, будут выглядеть новыми долгие годы.

Кроме того, банановая кожура может быть полезна и в кулинарии. По словам наших коллег с ресурса "Макаронина", текстура мяса может быть сделана более мягкой, ароматной и сочной с помощью банановой кожуры. Для этого кожуру необходимо разместить в емкости для духовки с внешней стороны вниз, а мясо — внутри.

Кроме того, банановая кожура может быть использована в качестве подкормки для растений. Чтобы сделать ее подходящей для этой цели, необходимо высушить и измельчить в порошок.

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