Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Власти Молдавии выдворили сотрудника посольства РФ в Кишинёве
Постельное белье будет благоухать: как избавиться от затхлого запаха
Военкор Коц объяснил, почему не все жители Артёмовска ушли из воюющего города: они ждали русских
Авторы Dying Light 2 показали трейлер DLC Gut Feeling
Ворчит на следующий день — названы признаки имитации оргазма у женщин
Персональный тренер по фитнесу: уменьшить внешние признаки целлюлита позволит умеренный дефицит калорий
Российским водителям разрешат приобретать автостраховку на месяц
Госдума выступила против длинных майских праздников — отдыха с 2 по 5 мая не будет
Эксперт Крамаренко: НАТО упорно провоцирует Россию в Балтийском море

Советы умных хозяек: как использовать банановую кожуру в быту

0:55
Садоводство

Опытные хозяйки знают, что банановая кожура не должна выбрасываться, потому что может использоваться в быту, благодаря своим полезным свойствам.

Советы умных хозяек: как использовать банановую кожуру в быту

Это может быть особенно полезным при уходе за кожаной обувью, так как ботинки, натираемые кожурой банана вместо покупных промышленных средств, будут выглядеть новыми долгие годы.

Кроме того, банановая кожура может быть полезна и в кулинарии. По словам наших коллег с ресурса "Макаронина", текстура мяса может быть сделана более мягкой, ароматной и сочной с помощью банановой кожуры. Для этого кожуру необходимо разместить в емкости для духовки с внешней стороны вниз, а мясо — внутри.

Кроме того, банановая кожура может быть использована в качестве подкормки для растений. Чтобы сделать ее подходящей для этой цели, необходимо высушить и измельчить в порошок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

После Просмотра вы Больше Не Станете Выкидывать Банановую Кожуру
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Ударами мощнейшими бомбами Россия послала страшный сигнал Западу

Армия России начала использовать скрытое вооружение.

Матвийчук назвал удар ВС РФ мощнейшими авиабомбами по ВСУ сигналом странам Запада
РИА Новости: раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине артисты продолжают выступать в России
Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине
Угроза Москве, диверсанты в приграничных районах — Котенок о наступлении ВСУ
Мир ждёт катастрофа в ближайшее время — ясновидящий Яцковский
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
"Лимитрофам — первый кнут": эксперт предсказал раздел Польши
Недальновидное решение: Россия отобрала у Финляндии самое ценное
Названы истинные цели помощи Украине от США: обновление военной индустрии
Названы истинные цели помощи Украине от США: обновление военной индустрии
Последние материалы
Российским водителям разрешат приобретать автостраховку на месяц
Госдума выступила против длинных майских праздников — отдыха с 2 по 5 мая не будет
Эксперт Крамаренко: НАТО упорно провоцирует Россию в Балтийском море
МК: цены на летний отдых поставили граждан РФ в тупик — перелёт равен зарплате
Раскрыта схема дестабилизации Казахстана через СБУ
Рогов опубликовал перехват переговоров иностранных наёмников ВСУ на Запорожском направлении
Sohu: Лавров покорил Бразилию, едва выйдя из самолёта. И вывел США из себя
В Омске 18-летняя девушка принудила к сексу десятилетнего племянника
Минобороны: ВС России уничтожили до 380 украинских военных на Донецком направлении
Сотрудник дома детского творчества в Уфе занимался незаконным изготовлением оружия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников