Копеечный активатор семян: наши бабушки для рассады использовали только это

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сегодня мы делимся секретом выращивания крепкой рассады без затрат от знатных огородников.

Этот способ замачивания семян использовали еще наши бабушки — они использовали луковую шелуху.

Ключевым моментом этого метода является то, что луковая шелуха содержит большое количество витаминов, микроэлементов и флавоноидов, таких как рутин и квертицин. Все эти вещества оказывают на семена положительное воздействие, укрепляя их иммунитет и улучшая их адаптивные способности. Более того, оставшаяся после чистки луковиц шелуха способна уничтожить бактерии и грибки, которые могут поселиться на посевном материале.

Этот метод был проверен дачниками, которые утверждают, что луковая шелуха работает ничуть не хуже магазинных препаратов. Для использования этого метода необходимо просто залить луковую шелуху горячей водой и дать ей настояться на протяжении нескольких часов. Затем нужно добавить семена в полученный настой и дать им замачиваться в течение 12-24 часов. После этого семена готовы к посеву в грунт.

Использование луковой шелухи для замачивания семян — это простой и эффективный способ получить крепкую и здоровую рассаду без каких-либо дополнительных затрат.

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