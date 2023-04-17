Откажитесь от очистителей воздуха: достаточно этих трех растений в квартире

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для украшения дома и улучшения качества воздуха в помещении давно используются цветы. Однако, чтобы добиться максимальной пользы, важно подобрать правильные растения и разместить их в подходящих местах, таких как кухня или спальня.

Один из наиболее эффективных очистителей воздуха — хлорофитум. Это растение способно не только очищать, но и увлажнять воздух. Несколько хлорофитумов могут заменить увлажнитель воздуха. К тому же, они выглядят привлекательно в подвесных кашпо на кухне в светлых тонах.

Спатифиллум — отличный выбор для тех, кому необходимы растения, которые не требуют особого ухода. Это растение неприхотливое и выносливое, а также эффективно борется с плесенью.

Диффенбахия — еще один полезный цветок, который может использоваться для защиты дома от токсичных веществ. Особенно он рекомендован для размещения в тех местах, где недавно был проведен ремонт.

Таким образом, использование правильных растений может значительно улучшить качество воздуха в помещении и придать ему красивый внешний вид.

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