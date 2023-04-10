Жители Белгорода обеспокоены странными "шарами" на ветвях деревьев

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Наблюдательные жители Белгорода заметили в городе деревья, на ветвях которых были многочисленные шары, как будто сплетённые из прутьев.

Как пишет bel.ru, некоторые горожане посчитали, что "шары" на самом деле могут быть опасным заболеванием, которое называется "ведьмины мётлы".

Однако ландшафтный архитектор города Елена Семенкова разубедила мнительных жителей Белгорода, заверив их, что напугавшие всех шары, похожие на птичьи гнёзда, на самом деле являются безобидной омелой.

Эксперт объяснила, что омела и "ведьмины мётлы" действительно внешне похожи, но в данном случае однозначно речь идёт о первом растении, которое никому не причиняет вреда, потихоньку развиваясь на деревьях.

Семенкова уточнила, что омеле позволяют спокойно расти, а потом просто обрезают вместе с древесными ветками.

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