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Жители Белгорода обеспокоены странными "шарами" на ветвях деревьев

0:55
Садоводство

Наблюдательные жители Белгорода заметили в городе деревья, на ветвях которых были многочисленные шары, как будто сплетённые из прутьев.

Жители Белгорода обеспокоены странными "шарами" на ветвях деревьев

Как пишет bel.ru, некоторые горожане посчитали, что "шары" на самом деле могут быть опасным заболеванием, которое называется "ведьмины мётлы".

Однако ландшафтный архитектор города Елена Семенкова разубедила мнительных жителей Белгорода, заверив их, что напугавшие всех шары, похожие на птичьи гнёзда, на самом деле являются безобидной омелой.

Эксперт объяснила, что омела и "ведьмины мётлы" действительно внешне похожи, но в данном случае однозначно речь идёт о первом растении, которое никому не причиняет вреда, потихоньку развиваясь на деревьях.

Семенкова уточнила, что омеле позволяют спокойно расти, а потом просто обрезают вместе с древесными ветками.

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ЗОНА ОТДЫХА на месте НЕДОСТРОЯ [УРБАНИСТИКА]
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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