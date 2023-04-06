Агроэколог: хохлатки, гусиные луки и медуница распускаются самыми первыми в Подмосковье

0:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Агроэколог Антон Гладилин перечислил растения, которые распускаются самыми первыми в Московской области.

В интервью изданию "Вести Подмосковья" он отметил, что весенние цветы, как правило, очень быстро растут, ведь им ещё не с кем бороться за доступ к свету и питательным веществам. Как пояснил эксперт, в регионе уже можно встретить следующие растения:

Примулу весеннюю;

Хохлатку;

Гусиные луки;

Селезёночник;

Мать-и-мачеху;

Медуницу;

Лютики;

Пролеску.

Гладилин добавил, что многие из этих растений быстро отцветают и "уходят в спячку" до следующей весны.

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