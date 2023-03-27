Правительство России запретило использовать непереработанные побочные продукты животноводства, такие как навоз и помёт, в сельскохозяйственных целях. Аграриям Свердловской области придётся привыкать к изменениям, пишет tagilcity.ru.
По информации издания, сельскохозяйственные предприятия должны перерабатывать удобрения, чтобы избавиться от патогенных и болезнетворных микроорганизмов, жизнеспособных личинок и гельминтов.
В материале сказано, что непереработнные навоз и помёт признаны опасными отходами, поэтому их нужно хранить и перерабатывать на специальных площадках.
Как пояснил общественник Андрей Гербень, у свердловского агрокомплекса "Горноуральский" отсутствуют помещения для обеззараживания удобрений. Россельхознадзор уже находил рядом с заводом примеси вредных веществ, но на плодородие почвы они никак не повлияли.
Руководителям предприятий, нарушающим законы в сфере обращения с отходами, могут грозить купные штрафы вплоть до 700 тысяч рублей.
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