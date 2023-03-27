В Свердловской области агрокомплексам запретили использовать непереработанные навоз и помёт

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правительство России запретило использовать непереработанные побочные продукты животноводства, такие как навоз и помёт, в сельскохозяйственных целях. Аграриям Свердловской области придётся привыкать к изменениям, пишет tagilcity.ru.

По информации издания, сельскохозяйственные предприятия должны перерабатывать удобрения, чтобы избавиться от патогенных и болезнетворных микроорганизмов, жизнеспособных личинок и гельминтов.

В материале сказано, что непереработнные навоз и помёт признаны опасными отходами, поэтому их нужно хранить и перерабатывать на специальных площадках.

Как пояснил общественник Андрей Гербень, у свердловского агрокомплекса "Горноуральский" отсутствуют помещения для обеззараживания удобрений. Россельхознадзор уже находил рядом с заводом примеси вредных веществ, но на плодородие почвы они никак не повлияли.

Руководителям предприятий, нарушающим законы в сфере обращения с отходами, могут грозить купные штрафы вплоть до 700 тысяч рублей.