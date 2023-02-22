Белгородские учёные заявили, что работают над созданием "Чёрной книги флоры" области

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Учёные из Белгорода работают над "Чёрной книгой флоры".

Как сообщает издание bel.ru, учёные Белгородского государственного университета намерены собрать вредоносные чужеродные растения в рамках профильного нацпроекта "Наука". В частности, планируется создать "Чёрную книгу флоры Белгородской области".

Отмечается, что за последние несколько лет учёные обнаружили уже 35 видов вредоносных растений. Среди них 14 оказались чужеродными для Белгородской области.

По словам директора центра Валерия Тохтаря, наличие таких растений снижает урожайность края. Кроме того, они могут вытеснять редкие виды местной флоры, а также привлекать вредных насекомых, таких как американский хвойный клоп и самшитовая огнёвка.