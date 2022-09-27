Миколог: в Красную книгу Подмосковья занесены 22 вида грибов

Активный листопад и дожди дают надежду грибникам Московской области. Но отправляясь в лес, необходимо знать, какие грибы собирать запрещено категорически. Об этом рассказал кандидат биологических наук, миколог Владимир Гмошинский в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Он заметил, что строго запрещается собирать грибы, занесённые в Красную книгу Подмосковья. Это, например, трутовик разветвлённый, трутовик овечий, спарассис курчавый, каштановый гриб, гиропорус синеющий, полубелый гриб, осиновик белый, берёзовик розовеющий, говорушка подогнутая, груздь золотисто-желтый, груздь пергаментный, сыроежка золотистая и другие.

Всего в Красной книге Московской области, последнее издание которой было выпущено в 2008 году, содержится информация о 22 видах грибов, обладающих макроскопическими плодовыми телами. При этом 13 видов относятся к категории потенциально уязвимых, 8 — к видам с неясным статусом, а один — к редким и малочисленным, заключил специалист.