Русскую кухню трудно представить без лука. Этот полезный во многих отношениях овощ на Руси любили издавна. Однако стоит усвоить несколько правил его хранения. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья".
Главное — это сохранить луковицы неповреждёнными. Поэтому выдергивать из грядки их нельзя ни в коем случае, чтобы не повредить донцы.
После уборки лук нужно разложить ровным слоем на открытом и освещённом пространстве, следя за тем, чтобы на него не попала влага.
После этого нужно отобрать экземпляры с видимыми повреждениями, следами гниения и болезней. Каждой луковице надо обрезать шейку на высоте примерно около 5 сантиметров, а дома можно ещё раз просушить лук.
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