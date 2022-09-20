Как правильно хранить лук зимой: главное подготовка к процессу

Русскую кухню трудно представить без лука. Этот полезный во многих отношениях овощ на Руси любили издавна. Однако стоит усвоить несколько правил его хранения. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья".

Главное — это сохранить луковицы неповреждёнными. Поэтому выдергивать из грядки их нельзя ни в коем случае, чтобы не повредить донцы.

После уборки лук нужно разложить ровным слоем на открытом и освещённом пространстве, следя за тем, чтобы на него не попала влага.

После этого нужно отобрать экземпляры с видимыми повреждениями, следами гниения и болезней. Каждой луковице надо обрезать шейку на высоте примерно около 5 сантиметров, а дома можно ещё раз просушить лук.