Журналистка Ганичкина: от выгорания урожая спасёт вечерний полив

Руководитель Виноградовского-Егорьевского филиала ГАУ МО "Центрлесхоз" Валерий Ремизов предупредил, что из-за жаркой погоды можно лишиться урожая. Телеведущая Октябрина Ганичкина объяснила, как спасти растения.

Если их высадили на открытом грунте, поливать необходимо в восемь-девять вечера, отметила специалист. Она посоветовала рыхлить землю утром. Так влага останется в почве, объяснила эксперт.

"Днём поливать их (растения. — Прим. ред.) бесполезно: вода испарится в течение нескольких часов, — подчеркнула журналистка, слова которой приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Вместе с этим собеседница издания напомнила, что для спасения овощей от выгорания в теплице надо не забывать о проветривании. Ганичкина призвала не закрывать дверь вечером.