Дачникам рассказали, что нужно сажать в конце мая: помидоры, огурцы и картофель

В конце весны для дачников наступает ответственный период, от которого зависит будущий урожай, поэтому именно сейчас следует определиться, что посадить на своём огороде.

"Вести Подмосковья" подготовили для дачников список того, что можно сажать в конце мая, к таким огородным культурам отнесли:

помидоры;

огурцы;

картофель;

редис;

белокочанную, краснокочанную и брюссельскую капусту;

чеснок;

укроп;

кабачки;

патиссон;

тыкву;

свёклу.

Кроме того, отмечается, что рядом с капустой следует посадить именно чеснок и укроп, которые способны отпугнуть различных вредителей.

Такой неприхотливый урожай очень ценится в Подмосковье.

Ранее заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Арбат" Сергей Шугаев рассказал, каких штрафов нужно опасаться владельцам дачных участков в наступающем сезоне. Он уточнил, что штрафы будут выписывать за разведение костров, порчу земли, борщевик на участке и рядом с ним, и ненадлежащее использование приусадебной территории.