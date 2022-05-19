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Автор Елена Федорова

Дачникам рассказали, что нужно сажать в конце мая: помидоры, огурцы и картофель

Садоводство

В конце весны для дачников наступает ответственный период, от которого зависит будущий урожай, поэтому именно сейчас следует определиться, что посадить на своём огороде.

Дачникам рассказали, что нужно сажать в конце мая: помидоры, огурцы и картофель

"Вести Подмосковья" подготовили для дачников список того, что можно сажать в конце мая, к таким огородным культурам отнесли:

  • помидоры;
  • огурцы;
  • картофель;
  • редис;
  • белокочанную, краснокочанную и брюссельскую капусту;
  • чеснок;
  • укроп;
  • кабачки;
  • патиссон;
  • тыкву;
  • свёклу.

Кроме того, отмечается, что рядом с капустой следует посадить именно чеснок и укроп, которые способны отпугнуть различных вредителей.

Такой неприхотливый урожай очень ценится в Подмосковье.

Ранее заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Арбат" Сергей Шугаев рассказал, каких штрафов нужно опасаться владельцам дачных участков в наступающем сезоне. Он уточнил, что штрафы будут выписывать за разведение костров, порчу земли, борщевик на участке и рядом с ним, и ненадлежащее использование приусадебной территории.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Андрей Туманов
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Дачникам рассказали, что нужно сажать в конце мая: помидоры, огурцы и картофель
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