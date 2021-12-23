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Шеф-повар рассказал о небанальных блюдах для новогоднего стола

Садоводство

Шеф-повар и ведущий программы "Куки внуки" Григорий Ляховецкий объяснил, как удивить гостей за праздничным столом. Специалист назвал два рецепта оригинальных и вкусных блюд к Новому году.

Шеф-повар рассказал о небанальных блюдах для новогоднего стола

Эксперт предложил приготовить утку в просекко. Для этого понадобятся следующие ингредиенты:

  • утка;
  • два плода айвы;
  • две груши "Форель";
  • бутылка просекко;
  • гвоздика;
  • 5 граммов паприки;
  • 1/3 чайной ложки корицы;
  • лавровый лист;
  • соль и перец.

По словам специалиста, утку необходимо разрезать на порции, обжарить на сухой сковороде. Фрукты важно порезать крупно. После этого мясо и фрукты расположить в одной кастрюле, добавить специи и залить всё вином. Продукты надо довести до кипения и протушить полтора часа на медленном огне.

Чтобы сделать картофельный рулет, по данным Ляховецкого, нужно:

  • восемь клубней картофеля;
  • 150 граммов адыгейского сыра или копчёного сулугуни;
  • по 150 граммов пармезана и шампиньонов.

Также необходимо купить болгарский перец, две пачки шпината, 200 граммов рикотты и пять зубчиков чеснока.

"Картофель порезать кольцами толщиной в 3-5 миллиметров, а пармезан натереть. На противень постелить бумагу, смазанную растительным маслом, и посыпать половиной сыра. Выложить картофель так, чтобы было похоже на рыбью чешую, и посыпать его остатками сыра", — рассказал шеф-повар Москве 24.

После этого, как заявил эксперт, надо подержать блюдо в духовке при температуре 180 градусов около получаса. Грибы нужно мелко порезать и пожарить с чесноком. Вместе с этим специалист посоветовал припустить шпинат в масле с чесноком, охладить продукты и перемешать с рикоттой. После сформировать рулет со следующими слоями:

  • картофель, грибы с перцами;
  • рикотта и шпинат;
  • в центре сыр.

Затем отправить рулет в духовку на 15 минут при той же температуре. 

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Колумбийские рецепты на новогодние праздники
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Андрей Туманов
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