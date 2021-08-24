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Биолог ответил, опасны ли португальские слизни-гиганты для человека и огорода

Садоводство » Вредители и болезни

Зоологи предупреждали о нашествии гигантских моллюсков, которые терроризируют сады и огроды. Журналисты Москвы 24 поговорили с биологом Михаилом Воробьёвым и узнали, как дачникам спастись от слизней-вредителей.

Биолог ответил, опасны ли португальские слизни-гиганты для человека и огорода

Лузитанские слизняки появились в Московском регионе ещё в прошлом году. Родом они из Португалии. Эти моллюски красного цвета достигают огромных размеров. Слизняков почти никто не угнетает, из-за этого они много размножаются, всё съедают на участке.

Как именно слизняки оказались в России пока никто не знает. Агроном Михаил Воробьёв предположил, что они могли переместиться к нам вместе с заграничным посадочным материалом.

Эксперт рассказал о способе защитить участок:

"Есть группа препаратов, которые называются моллюскоциды. Они убивают ползающих беспозвоночных, в первую очередь слизней".

Специалист предупредил, что после обработки этим средством нельзя есть пищу около 20 дней.

Кроме того, Михаил Воробьёв заверил, что слизни-гиганты не являются ядовитыми, так что бояться надо только за урожай.

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Слизни на огороде – не проблема! Простые средства от слизней для каждого
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Андрей Туманов
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