Зоологи предупреждали о нашествии гигантских моллюсков, которые терроризируют сады и огроды. Журналисты Москвы 24 поговорили с биологом Михаилом Воробьёвым и узнали, как дачникам спастись от слизней-вредителей.
Лузитанские слизняки появились в Московском регионе ещё в прошлом году. Родом они из Португалии. Эти моллюски красного цвета достигают огромных размеров. Слизняков почти никто не угнетает, из-за этого они много размножаются, всё съедают на участке.
Как именно слизняки оказались в России пока никто не знает. Агроном Михаил Воробьёв предположил, что они могли переместиться к нам вместе с заграничным посадочным материалом.
Эксперт рассказал о способе защитить участок:
"Есть группа препаратов, которые называются моллюскоциды. Они убивают ползающих беспозвоночных, в первую очередь слизней".
Специалист предупредил, что после обработки этим средством нельзя есть пищу около 20 дней.
Кроме того, Михаил Воробьёв заверил, что слизни-гиганты не являются ядовитыми, так что бояться надо только за урожай.
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