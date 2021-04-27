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Роспотребнадзор советует, как не прогадать с пасхальным куличом

Садоводство » Советы

В Роспотребнадзоре перед Пасхой дали рекомендации по выбору продуктов для изготовления кулича, а также покупных куличей.

Роспотребнадзор советует, как не прогадать с пасхальным куличом

"На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета", — отмечает, в частности, ведомство.

Хранить приобретенные яйца можно только в холодильнике. Но яйца вареные должны храниться не больше 36 часов. Покупая творог, необходимо выбирать строго белый с кремовым оттенком продукт с чуть кисловатым запахом.

При покупке готового же кулича ведомство призывает проверять его верхушку: она должна быть сухой. Не допускается также, чтобы на куличе были пустоты и подгоревшие места. И само собой, необходимо обращать внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения.

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Пасха: не постились, но куличи съедим
Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Андрей Туманов
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