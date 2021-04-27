Роспотребнадзор советует, как не прогадать с пасхальным куличом

В Роспотребнадзоре перед Пасхой дали рекомендации по выбору продуктов для изготовления кулича, а также покупных куличей.

"На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета", — отмечает, в частности, ведомство.

Хранить приобретенные яйца можно только в холодильнике. Но яйца вареные должны храниться не больше 36 часов. Покупая творог, необходимо выбирать строго белый с кремовым оттенком продукт с чуть кисловатым запахом.

При покупке готового же кулича ведомство призывает проверять его верхушку: она должна быть сухой. Не допускается также, чтобы на куличе были пустоты и подгоревшие места. И само собой, необходимо обращать внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.