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Московское Метеобюро сообщило, когда начнется дачный сезон

Садоводство

В последней декаде апреля в Москве и Московской области может установиться погода, которая подходит для высадки урожая. Об этом сообщает Москва 24.

Московское Метеобюро сообщило, когда начнется дачный сезон

Как сообщила сайту главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заниматься посадками можно, когда среднесуточная температура будет более 10 градусов.

"Холодостойкие культуры — морковь, салат, лук, редис и так далее — не учитывая теплицы, можно будет сеять в последней декаде апреля. А все остальное, все теплолюбивые культуры, — только в мае", — заявила Позднякова.

Пока предпосылок для раннего огородно-дачного сезона для жителей Московского региона нет, отметила специалист, но, добавила, что лето побалует погодой для хорошего урожая.

"В Гидрометцентре посчитали, что апрель будет с температурой воздуха выше климатической нормы, а что касается мая, то он будет близким к норме по температуре и по осадкам. Летом переизбытка влаги не прогнозируется, а по температурному режиму — он также будет близким к норме на положительном фоне", — сообщила Позднякова.

В заключение специалист Метеобюро напомнила, что весна — опасное время для аллергиков. В этом году сезон обострений начнется в середине апреля — тогда зацветет береза.

 

 

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Автор: Анна Папенкова, Куратор: Андрей Туманов
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