23 августа наградят лауреатов фестиваля ландшафтного искусства

23 августа в 15.00 на сцене Московского международного фестиваля ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства "САДЫ И ЛЮДИ" состоится торжественная церемония награждения лауреатов Премии "Надежный Партнер. Ландшафтная архитектура".

В этом году Номинантами премии в десяти номинациях стали 16 организаций, активно работающих на профильном рынке. Это:

Номинация "Семенной материал":

Компания "Роял Баренбруг";

Компания "Зеленый ковер";

Номинация "Системы ирригации":

Компания "Поливторг";

Компания "Альтрейн";

Номинация "Специализированные СМИ"

Портал "Gardener.ru";

Интернет-издание "Правда.Ру", раздел "Садоводство";

Журнал "Ландшафтная индустрия";

Номинация "Проектирование":

Компания "Хеленпарк+";

Номинации: "Проектирование", "Инженерные решения":

Проектное бюро "М.К.3";

Номинация "Экологические решения и продукты":

Компания "Экопарковка.ру";

Номинация "Профессиональное оборудование":

Компания Unisaw Group;

Номинация "Обслуживание и поддержка":

Компания "Гардек";

Номинация "Водоемы и бассейны":

Компания "Аквабид";

Специальная номинация "Надежность и качество":

ГК "ГЛОБУС Интернейшнл";

ГК "Центральный парк";

Фабрика "Готика".

Ждем Вас на торжественной церемонии награждения лауреатов Премии "Надежный Партнер. Ландшафтная архитектура — 2020" на сцене фестиваля "Сады и люди" на ВДНХ.

Напомним: премия "Надежный Партнер. Ландшафтная архитектура" (http://arsimage.ru/award) присуждается за качественное, надежное и экономически обоснованное предложение услуг / продукции на ландшафтном рынке.

Учредитель Премии — Ассоциация ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС), Организатор и Устроитель — Агентство коммуникативных технологий (АКТ) Ars Image.

Уникальность Премии в том, что функции жюри выполняют заказчики/партнеры соискателей, заказавших/реализовавших совместно, либо с использованием продукции и услуг соискателя профильный проект.

Премия проводится второй раз. В 2019 году Лауреатами премии стали 11 компаний, работающих на ландшафтном рынке. Подробности: http://arsimage.ru/award