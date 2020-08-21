23 августа в 15.00 на сцене Московского международного фестиваля ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства "САДЫ И ЛЮДИ" состоится торжественная церемония награждения лауреатов Премии "Надежный Партнер. Ландшафтная архитектура".
В этом году Номинантами премии в десяти номинациях стали 16 организаций, активно работающих на профильном рынке. Это:
Номинация "Семенной материал":
Номинация "Системы ирригации":
Номинация "Специализированные СМИ"
Номинация "Проектирование":
Номинации: "Проектирование", "Инженерные решения":
Номинация "Экологические решения и продукты":
Номинация "Профессиональное оборудование":
Номинация "Обслуживание и поддержка":
Номинация "Водоемы и бассейны":
Специальная номинация "Надежность и качество":
Ждем Вас на торжественной церемонии награждения лауреатов Премии "Надежный Партнер. Ландшафтная архитектура — 2020" на сцене фестиваля "Сады и люди" на ВДНХ.
Напомним: премия "Надежный Партнер. Ландшафтная архитектура" (http://arsimage.ru/award) присуждается за качественное, надежное и экономически обоснованное предложение услуг / продукции на ландшафтном рынке.
Учредитель Премии — Ассоциация ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС), Организатор и Устроитель — Агентство коммуникативных технологий (АКТ) Ars Image.
Уникальность Премии в том, что функции жюри выполняют заказчики/партнеры соискателей, заказавших/реализовавших совместно, либо с использованием продукции и услуг соискателя профильный проект.
Премия проводится второй раз. В 2019 году Лауреатами премии стали 11 компаний, работающих на ландшафтном рынке. Подробности: http://arsimage.ru/award
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