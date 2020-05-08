Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

Эксперт назвал полезные растения для дачи и квартиры

Садоводство

На майских праздниках традиционно начинается дачный сезон. "Правда.Ру" пообщалась с кандидатом сельскохозяйственных наук, агрономом Вячеславом Масловым и узнала, какие растения следует выбирать для того, чтобы они не только украшали наши дома и дачи, но и приносили пользу.

"Давайте так: мы говорим отдельно о доме и отдельно о даче. Для комнаты подходят те растения, которые имеют субтропическое происхождение. Если мы хотим выращивать растения из более холодных районов, соответственно, им нужна прохлада. Из зеленых культур можно дома выращивать салат, руколу, шпинат, укроп. Можно лук делать на выгонку".

Растения, которые очищают воздух

Кроме того, Вячеслав Маслов назвал растения, которые не только цветут, но и отлично очищают воздух.

"Фикусы. В общем, любые растения являются чистящими. Широколистные являются более чистящими", — посоветовал эксперт.

Растения для квартиры

Если нет дачи — не беда. Агроном рассказал, какие растения без проблем вырастут в любой квартире в средней полосе России.

"В принципе, можно посадить что угодно. Сейчас можно посадить и капусту для раннего потребления, и посеять морковь, и салаты, и зелень всякую в теплицах".

Увы, морковь и зелень ничуть не украсят пространство квартиры. Что же сажать, чтобы не только получать пользу от растения, но и наслаждаться его внешним видом? Эксперт ответил и на этот вопрос.

"Шалфей, лаванда. Они являются и очищающими, дезинфицирующими. Шалфей используется при болезнях горла для полоскания. Лаванда используется для дезинфекции помещений как отдушка, под настроение. Вообще, многие пряные, душистые растения являются еще и дезинфекторами. Мята, душица, шалфей — все это используется и в пищу, и имеет декоративные свойства при грамотном уходе. И в формате дезинфекции тоже интересные растения. Можно выращивать на балконе в ящиках. Это более или менее теплолюбивые растения. Они устойчивы к сухому воздуху и могут расти в полудомашних-полууличных условиях".

Земляника на балконе

Однако не следует забывать свои растения на балконе — они не переживут зиму. Помимо этого, Вячеслав Маслов посоветовал выращивать землянику прямо на балконе.

"Как правило, в ящиках они не выдерживают. Ящики надо осенью выкатывать. Также можно выращивать землянику. Конечно, она не вырастет, как в интернетах ходят байки, по 150-200 килограмм. Так, мелкая, для удовольствия — да", — резюмирует эксперт.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы дача агроном квартира растения земляника вячеслав маслов
Новости Все >
"Союзмультфильм" создал виртуальную доску памяти ветеранов
В Воронежской области преступники украли удобрения на 1,5 млн рублей
Больше тысячи москвичей выздоровели от COVID-19 за сутки
Зеленый чай поможет снизить давление
В Китае успешно испытали новый космический корабль
Еще 10 699 новых случаев коронавируса выявили в России
Олимпийская чемпионка: как мотивировать себя на занятия спортом
Соболев купил у Кокорина Porsche за 8 млн
Названы регионы с наибольшим количеством новых коронавирусных больных
Инфекционист: пика COVID-19 в России могли не заметить
Последние материалы
Больше тысячи москвичей выздоровели от COVID-19 за сутки
Замедляем старение "пластикой": страшно ли?
ТОП-список самой полезной и доступной для кошелька рыбы
Зеленый чай поможет снизить давление
В Китае успешно испытали новый космический корабль
Еще 10 699 новых случаев коронавируса выявили в России
Олимпийская чемпионка: как мотивировать себя на занятия спортом
Соболев купил у Кокорина Porsche за 8 млн
Названы регионы с наибольшим количеством новых коронавирусных больных
Инфекционист: пика COVID-19 в России могли не заметить
Популярное
Мир. Новости мира
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Новости Белоруссии
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Политика. Новости и аналитика
Привет из 90-х: почему о задержании Анатолия Быкова говорят по всей стране
Политика. Новости и аналитика
Экономисты прогнозируют рекордный обвал российской экономики
Игорь Буккер В США убит вирусолог по COVID-19 Игорь Буккер Любовь Степушова Почему Норвегия отказалась участвовать в учениях НАТО в Баренцевом море Любовь Степушова Василий Амирджанов Школьникам утвердили план флешмобного Дня Победы Василий Амирджанов
Комментарии
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Рудковская: Не удивлюсь, если скоро Тутберидзе подпишется на Плющенко
Наша правда о победе против натиска лжи с Запада
Трамп призвал отнять у СМИ премию за фейки о Путине и вмешательстве РФ
Латвия не была республикой-донором в СССР
Как один Иран победил COVID-19 и Запад
Как один Иран победил COVID-19 и Запад
Денег нет? А почему бы не сделать, как в Швейцарии
Как это было 75 лет назад: версия Пентагона
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Как избавиться от мешков под глазами
России и Европе нужно вместе бороться против коронавируса
Как это было 75 лет назад: версия Пентагона
И﻿нна Святенко — как Москва помогает людям в условиях самоизоляции
Домашние рецепты лечения позвоночника
В сфере услуг наблюдается рекордное сокращение рабочих мест
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Собянин призывает наслаждаться праздничным салютом из окон домов
СМИ Грузии: без России нам грозит голод
Как избавиться от мешков под глазами
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ