На майских праздниках традиционно начинается дачный сезон. "Правда.Ру" пообщалась с кандидатом сельскохозяйственных наук, агрономом Вячеславом Масловым и узнала, какие растения следует выбирать для того, чтобы они не только украшали наши дома и дачи, но и приносили пользу.
"Давайте так: мы говорим отдельно о доме и отдельно о даче. Для комнаты подходят те растения, которые имеют субтропическое происхождение. Если мы хотим выращивать растения из более холодных районов, соответственно, им нужна прохлада. Из зеленых культур можно дома выращивать салат, руколу, шпинат, укроп. Можно лук делать на выгонку".
Кроме того, Вячеслав Маслов назвал растения, которые не только цветут, но и отлично очищают воздух.
"Фикусы. В общем, любые растения являются чистящими. Широколистные являются более чистящими", — посоветовал эксперт.
Если нет дачи — не беда. Агроном рассказал, какие растения без проблем вырастут в любой квартире в средней полосе России.
"В принципе, можно посадить что угодно. Сейчас можно посадить и капусту для раннего потребления, и посеять морковь, и салаты, и зелень всякую в теплицах".
Увы, морковь и зелень ничуть не украсят пространство квартиры. Что же сажать, чтобы не только получать пользу от растения, но и наслаждаться его внешним видом? Эксперт ответил и на этот вопрос.
"Шалфей, лаванда. Они являются и очищающими, дезинфицирующими. Шалфей используется при болезнях горла для полоскания. Лаванда используется для дезинфекции помещений как отдушка, под настроение. Вообще, многие пряные, душистые растения являются еще и дезинфекторами. Мята, душица, шалфей — все это используется и в пищу, и имеет декоративные свойства при грамотном уходе. И в формате дезинфекции тоже интересные растения. Можно выращивать на балконе в ящиках. Это более или менее теплолюбивые растения. Они устойчивы к сухому воздуху и могут расти в полудомашних-полууличных условиях".
Однако не следует забывать свои растения на балконе — они не переживут зиму. Помимо этого, Вячеслав Маслов посоветовал выращивать землянику прямо на балконе.
"Как правило, в ящиках они не выдерживают. Ящики надо осенью выкатывать. Также можно выращивать землянику. Конечно, она не вырастет, как в интернетах ходят байки, по 150-200 килограмм. Так, мелкая, для удовольствия — да", — резюмирует эксперт.
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