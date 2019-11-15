Эксперт рассказала об опасных и полезных растениях для дома

Мастер флорист и арт-директор компании "Флорист.ру" Серафима Агеенко рассказала, какие растения лучше всего выращивать дома.

Дома не должно быть кактусов, так как они могут неблагоприятно отразиться на семейной жизни.

По словам специалиста, кактус подходит для офиса, так как это растение приносит удачу в бизнесе. Но для квартиры кактус не подходит. Ни в коем случае нельзя ставить кактусы в спальне.

Если же вы любите кактусы, то лучше всего его поставить у компьютера, так как они способны поглощать негативное излучение.

Чтобы улучшить качество жизни, рекомендуется выращивать дома герань. Герань очищает воздух от углекислого газа.

Очень полезным растением для дома является денежное дерево.

Его нужно размещать на кухне: это растение приносит благополучие и притягивает в дом деньги, чтобы можно было купить пищу.

Фото: ok.ru