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Открытие: комнатные растения не очищают воздух в помещении

Садоводство » Цветы print

Американские ученые опровергли миф о том, что комнатные растения очищают воздух в помещении. Специалисты утверждают, что для того, чтобы очистить воздух в комнате с помощью растений, нужна сотня растений на 1 кв.м.

Гораздо эффективнее с очищением  воздуха справляется обычное проветривание. А со специализированными системами вентиляции растения в принципе не могут конкурировать. Даже если комната будет вся заставлена растениями, это не сделает воздух чище.

Ученые объяснили, откуда пошел миф о том, что с помощью комнатных растений можно очистить воздух.

Дело в том, что специалисты NASA в 80-е гг. проводили опыты с очисткой воздуха с помощью растений. Для проведения этих опытов обычно берут герметичный ящик  и помещают в него растения.

Затем в ящик впрыскивают какое-то химическое вещество и наблюдают за его концентрацией в течение некоторого времени. Концентрация благодаря растениям начинает падать. Но в реальных условиях этого не происходит. Обычное проветривание комнаты во много раз эффективнее справляется с этой задачей, чем растения.

Фото: youtube.com

Темы ученые воздух комната исследование комнатные растения
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