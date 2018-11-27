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Комнатные растения: каких лучше избегать

Садоводство

Комнатные растения, помимо украшения интерьера, приносят практическую пользу. Очищают воздух в доме и даже борются с некоторыми вредным веществами.

Комнатные растения: каких лучше избегать

Но иногда появляется информация о вреде некоторых видов домашних растений. Так ли это на самом деле? Может быть, имеется специальная классификация опасности домашних растений?

На эти вопросы "Правде.Ру" ответил профессор кафедры высших растений биологического факультета МГУ Александр Зернов:

— Если просто выращивать растения на подоконнике, то это совершенно безопасно. Есть растения, которые не рекомендуется выращивать, если в доме есть дети. Например,

  • диффенбахия,
  • молочай.

Вообще все растения, у которых есть млечный сок, не очень хорошо выращивать дома, если есть дети. Потому что в млечном соке обычно содержатся разные ядовитые вещества. Не смертельно ядовитые, но неприятное пищевое отравление получить можно.

Сейчас очень много энциклопедий комнатных растений, по которым можно просто посмотреть, представляет ли растение опасность для человека, если, например, попадет в пищеварительный тракт. Можно и в интернете найти, но я бы всё-таки советовал обращаться к специальной литературе.

Молочаи ядовиты

Что касается классификации — молочаи все, в принципе, в той или иной степени ядовитые. Особенно тропические молочаи, которые как раз в комнатах и выращивают. Как правило, все молочаи, которые выращивают в комнатах, имеют колючки. Это либо треугольный молочай, либо молочай блестящий и близкие к нему. Такие разветвленные побеги с парными колючками.

Диффенбахия — "тростник немого"

Диффенбахия тоже тропическое растение. Она ядовитая. Ее называют "тростник немого". Потому что от сока происходит паралич голосовых связок. Временный, конечно, но тем не менее неприятный. Если говорить о некоторые орхидеях, которые разводят дома, а также

  • фаленопсисах,
  • дендрозиумах,

то это совершенно безопасные растения.

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Ядовитые комнатные растения
Автор: Редакция Правда.Ру, Куратор: Андрей Туманов
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