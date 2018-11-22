Wahington Post нашел главную "социалистическую "Камасутру"

Её название "Мужчина и женщина. Интимные отношения", сообщает американское СМИ, и эта книга ломает все стереотипы о сексуальной жизни СССР и социалистических стран в целом. По словам издания, пособие, содержащие материалы откровенного характера, вышло в 1969 году, его автор психолог и консультант Зигфрид Шнабель.

Изначально книга была издана на немецком, однако её перевели на остальные языки социалистического лагеря, в том числе на русский. К примеру, автор статьи сообщает, что нашёл экземпляр на болгарском языке. Приведены воспоминания 54-летнего болгарского писателя Георгия Господинов, который доверительно сообщил, что "Мужчина и женщина" была в каждом доме, хотя её тщательно прятали. Это произведение, по его мнению, одиозный феномен, потому что ничего подобного ему к книжный магазинах найти было невозможно. Это, говорит он, подтвеждают тиражи и переиздания "Мужчины и женщины".

В продолжении статьи автор говорит, что Шнабель использовал книгу как инструмент управления социальными рычагами для снятия напряжения: например, в предисловии говорится, что "социолистическая мораль требует справедливого распределения сексуального удовольствия в спальне". Секс был для политбюро дешёвым способом умиротворения масс, считает Шнабель, это и сделало публикацию, противоречащую официальным запретам, возможной.

В заключении материала Washington Post авторы приходят к выводу, что даже в пуританских условиях СССР люди находили возможность получать удовольствие.

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