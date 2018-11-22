Её название "Мужчина и женщина. Интимные отношения", сообщает американское СМИ, и эта книга ломает все стереотипы о сексуальной жизни СССР и социалистических стран в целом. По словам издания, пособие, содержащие материалы откровенного характера, вышло в 1969 году, его автор психолог и консультант Зигфрид Шнабель.
Изначально книга была издана на немецком, однако её перевели на остальные языки социалистического лагеря, в том числе на русский. К примеру, автор статьи сообщает, что нашёл экземпляр на болгарском языке. Приведены воспоминания 54-летнего болгарского писателя Георгия Господинов, который доверительно сообщил, что "Мужчина и женщина" была в каждом доме, хотя её тщательно прятали. Это произведение, по его мнению, одиозный феномен, потому что ничего подобного ему к книжный магазинах найти было невозможно. Это, говорит он, подтвеждают тиражи и переиздания "Мужчины и женщины".
В продолжении статьи автор говорит, что Шнабель использовал книгу как инструмент управления социальными рычагами для снятия напряжения: например, в предисловии говорится, что "социолистическая мораль требует справедливого распределения сексуального удовольствия в спальне". Секс был для политбюро дешёвым способом умиротворения масс, считает Шнабель, это и сделало публикацию, противоречащую официальным запретам, возможной.
В заключении материала Washington Post авторы приходят к выводу, что даже в пуританских условиях СССР люди находили возможность получать удовольствие.
Читайте также:
Washington Post пообещала доказать что Трамп — русский
Шведы выпустили образовательные секс-фильмы для женщин-мигрантов
Учёные: сексуальная революция закончилась
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Проект повышения налогов на все, на фоне пенсионной реформы и взлета цен уже назван народом "возвращением гайдаровщины" и "шоковой терапией 2.0".
Проект повышения налогов на все, на фоне пенсионной реформы и взлета цен уже назван народом "возвращением гайдаровщины" и "шоковой терапией 2.0".
В случае неуплаты депутат Госдумы Сергей Вострецов предлагает штрафовать граждан. Его возмутило, что неработающие граждане пользуются соцуслугами государства.
Убийство католика, ирландца по происхождению, президента Кеннеди около 50 лет назад - грандиозная и жесточайшая провокация всех времен. Она случилась, когда у людей дома уже были телевизоры, а значит, по мнению философа Николя Бонналя, прямая возможность посредством телевидения подвергнуться нападению и оскорблению со стороны чудовищного заговора.