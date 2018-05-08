Зачем Бог сотворил мир и какое наше место в этом мире

Книга Бытия: "Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою". Из ничего Бог дает начало всему.
Человек - апогей его Любви, венец этого Творения. Для чего и зачем Господь сотворил мир? На эти вопросы отвечает нам протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Москве
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
МИД Литвы был шокирован, обнаружив советскую символику на продукции немецкого концерна Adidas.
Турция всерьез рассматривает вопрос о выходе из НАТО, поскольку их отношения с продолжают ухудшаться. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил об ответных действиях, если...