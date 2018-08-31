Украинские СМИ сообщили о "решенном вопросе" с автокефалией УПЦ

Украинской церкви будет предоставлена автокефалия. Об этом патриарху Московскому и всея Руси Кириллу сообщил Вселенский патриарх Варфоломей. Известие распространил митрополит Галльский Эммануил. Он отметил, что эта тема стала главной на стамбульской встрече церковных лидеров.

Диалог длился более двух часов, большую часть времени патриархи беседовали лишь в присутствии переводчиков. Патриарх Кирилл после разговора отметил, что все прошло хорошо, сообщает Взгляд. ру.

Эти сведения подтвердил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря. В Facebook он написал, Вселенский патриарх довел до сведения российского, что решение о провозглашении Украинской автокефальной церкви принято. Также Зоря добавил, что российская сторона была после этого нервная и напряженная.

Стоит отметить, что после встречи в своем заявлении патриарх Кирилл отметил, ни одна Церковь не имеет права принимать решения, что противоречили бы позиции другой.

Одновременно с этим УПЦ заявила, встреча не дает повода говорить о прорыве в вопросах Томоса. Так, глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви архиепископ Климент отметил, тексты, что были распространены после встречи, делают ясным, Вселенский Патриарх не сделает ничего, что усложнит отношения внутри Церкви.

Архиепископ подчеркнул, если автокефалия будет получена неканонически, то это вызовет недовольство у поместных церквей. Значит, Константинопольский патриархат так не поступит. Кроме того, владыка Климент подчеркнул, что УПЦ никакой автокефалии и не просила. Также происходящее на Украине связано с ситуацией в США, там желают, чтобы у Американской православной церкви была независимость. Однако Вселенский патриарх не спешит ее даровать. Значит, не поспешат с дарованием "свободы" и УПЦ.

Стоит отметить, что архиепископ Климент уличил Константинопольского патриарха в желании расширить поле экономического влияния: "Мы все прекрасно знаем, что наш народ очень боголюбив, и любит жертвовать на поддержку греческих монастырей, на поддержку афонских монастырей и многие другие мировые православные святыни. И думаю, что здесь есть свои интересы Константинопольского патриархата. Задача Константинопольского патриархата укреплять и развивать Константинопольский патриархат, а не раздавать автокефалии и оставаться без всякой выгоды для себя".

Ранее "Правда.Ру" писала, что в последнее время украинский лидер Петр Порошенко стал часто высказываться на темы, связанные с Церковью, одна из его любимых "подтем" — Киеву требуется автокефалия.

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