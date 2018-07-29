Порошенко обвинили в незнании истории

Нонсенс, как обычно. Так прокомментировал пассаж лидера Украины Петра Порошенко о "европейском выборе" князя Владимира российский сенатор Алексей Пушков.
Порошенко в контексте 1030-летия со Дня крещения Руси заявил, что святой, выбрав православие, сделал "европейский выбор". Кроме того, президент добавил, что украинской Церкви необходима автокефалия.
Комментируя первую часть высказывания, Пушков подчеркнул: Порошенко вновь пытается переписать прошлое, изменив его так, как выгодно Киеву в ХХI веке. Сенатор пояснил, что у князя Владимира не было шанса сделать "европейский выбор".
Люди в те века мыслили в иных категориях, а выбор святого был в пользу Византии. Кроме того, в Х веке жители Европы ничего не знали о свободе.
Стоит отметить, что последнее время Порошенко стал часто высказываться на темы, связанные с Церковью, одна из его любимых "подтем" — Киеву требуется автокефалия.
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