Путин рассказал о долге каждого россиянина

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что обязанность каждого россиянина — сохранять и приумножать духовное наследие православия. В этом он видит священный долг россиян перед будущими поколениями страны. Таким мнением поделился российский лидер на праздновании 1030-летия крещения Руси.
По словам Владимира Путина, Русская православная церковь играет огромную роль в созидании и упрочение нравственности в обществе. Президент также поделился мнением, что именно крещение Руси является отправной точкой российской государственности и знаменательной вехой для всего цивилизованного мира.
Высказался Путин и по поводу князя Владимира, крестившего Русь в конце X века. Российский президент заявил, что святой был не только могучим воином, но также созидателем, просветителем и творцом. Шаг, на который решился пойти князь Владимир, сделал его проводником веры, объединил и сплотил Древнюю Русь, обновив ее, наделив самосознанием и идентичностью, резюмировал Владимир Путин.
Епископ Русской православной церкви патриарх Кирилл пожелал главе Российской Федерации искать истины и утешения не только в молитвах, но и в плодах собственного труда. По мнению патриарха, Владимир Путин относится к той когорте людей, деятельность которых меняет мир.
Читайте также:
Поиск национальной идеи — фантазия или насущная…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В США не стали тянуть с ужесточением санкций против России: на этот раз они решили запретить российскую нефть и заморозить все вложенные в США активы и госдолг.
По его мнению, это было бы намного лучше, чем то, что сделала Россия. А Россия, по мнению Макаревича, Крым "украла".
Российская Федерация накопила рекордный запас золота. Неужели доллар постиг крах?
После апрельско-майского всплеска интереса к ереванским событиям нынче практически полная информационная тишина за пределами Армении. Почему?