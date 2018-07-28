Путин рассказал о долге каждого россиянина

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что обязанность каждого россиянина — сохранять и приумножать духовное наследие православия. В этом он видит священный долг россиян перед будущими поколениями страны. Таким мнением поделился российский лидер на праздновании 1030-летия крещения Руси.

По словам Владимира Путина, Русская православная церковь играет огромную роль в созидании и упрочение нравственности в обществе. Президент также поделился мнением, что именно крещение Руси является отправной точкой российской государственности и знаменательной вехой для всего цивилизованного мира.

Высказался Путин и по поводу князя Владимира, крестившего Русь в конце X века. Российский президент заявил, что святой был не только могучим воином, но также созидателем, просветителем и творцом. Шаг, на который решился пойти князь Владимир, сделал его проводником веры, объединил и сплотил Древнюю Русь, обновив ее, наделив самосознанием и идентичностью, резюмировал Владимир Путин.

Епископ Русской православной церкви патриарх Кирилл пожелал главе Российской Федерации искать истины и утешения не только в молитвах, но и в плодах собственного труда. По мнению патриарха, Владимир Путин относится к той когорте людей, деятельность которых меняет мир.

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