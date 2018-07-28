РПЦ обвинила россиян в потакании неоязычеству

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предостерег россиян от потакания неоязычеству. По словам священника, данное религиозное движение опасно для общества — по его мнению, рано или поздно оно обязательно приведет человека к радикальному национализму.
Митрополит придерживается мнения, что на сегодняшний день в мире творится как духовный, так и культурный и социальный упадок. В таких условиях, заявил он, неоязычество становится еще более опасным. Иларион также указал на то, что данное религиозное учение на сегодняшний день очень популярно у украинских националистов.
Адептов неоязычества митрополит Волоколамский Иларион сравнил с поклонниками творчества писателя Толкиена. По его словам, на сегодняшний день сохранилось катастрофически мало исторический сведений о верованиях древних славян, и поэтому приверженность этому религиозному течению несет в себе столько же достоверности и историчности, сколько и условный "Властелин колец".
Неоязычество — относительно новое религиозное движение. По сути своей, оно представляет собой реконструкцию и переосмысление древних языческих верований. На территории России самым распространенным видом неоязычества является родноверие — течение, основанное на интересе к древним, дохристианским восточнославянским верованиям.
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