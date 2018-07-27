Крестный ход УПЦ МП собрал в Киеве сотни тысяч верующих

Сотни тысяч верующих пришли на крестный ход в память о 1030-летии крещения Киевской Руси. Молитвенное шествие организовала Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, завтра по улицам города пройдут священнослужители и паства Киевского Патриархата.

Фото: twitter.com/ @svlavra

Люди пришли на соборную молитву вопреки угрозам националистов, не страшась их провокаций и не обращая внимания на препятствия властей.

Крестный ход начался с молебна на Владимирской горке, богослужение возглавил митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий. Отмечается, что молитвословие совершалось на 2 языках: церковнославянском и греческом, т. к. на праздник приехало греческое духовенство.

Далее шествие отправилось в сторону Киево-Печерскую лавры. Для поклонения во время хода были вынесены мощи святых: князя Владимира, Серафима Саровского, Андрея Первозванного, Георгия Победоносца, митрополита киевского Владимира, а также особо почитаемая икона св. Андрея Первозванного и образ Богоматери "Зимненский". Кроме того, владыка Онуфрий возглавил литию на месте гибели людей на Майдане в феврале 2014 года.

По данным телеканала "Интер", на улицы Киева вышло более 200 000 верующих. Полиция говорила о том, что заявлялось о 100 000, по этой причине она перешла на усиленный режим работы.

Накануне шествия Церковь предупредила верующих, чтобы они избегали использования политической символики и не поддавались на провокации.

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