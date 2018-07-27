Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Крестный ход УПЦ МП собрал в Киеве сотни тысяч верующих

Религия

Сотни тысяч верующих пришли на крестный ход в память о 1030-летии крещения Киевской Руси. Молитвенное шествие организовала Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, завтра по улицам города пройдут священнослужители и паства Киевского Патриархата.

Крестный ход УПЦ МП собрал в Киеве сотни тысяч верующих. 390142.jpeg
Фото: twitter.com/ @svlavra

Люди пришли на соборную молитву вопреки угрозам националистов, не страшась их провокаций и не обращая внимания на препятствия властей.

Крестный ход начался с молебна на Владимирской горке, богослужение возглавил митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий. Отмечается, что молитвословие совершалось на 2 языках: церковнославянском и греческом, т. к. на праздник приехало греческое духовенство.

Далее шествие отправилось в сторону Киево-Печерскую лавры. Для поклонения во время хода были вынесены мощи святых: князя Владимира, Серафима Саровского, Андрея Первозванного, Георгия Победоносца, митрополита киевского Владимира, а также особо почитаемая икона св. Андрея Первозванного и образ Богоматери "Зимненский". Кроме того, владыка Онуфрий возглавил литию на месте гибели людей на Майдане в феврале 2014 года.

По данным телеканала "Интер", на улицы Киева вышло более 200 000 верующих. Полиция говорила о том, что заявлялось о 100 000, по этой причине она перешла на усиленный режим работы.

Накануне шествия Церковь предупредила верующих, чтобы они избегали использования политической символики и не поддавались на провокации.

Читайте также:

Крест осенил Киев во время молебна о защите церкви

Шведы закидали бомбами пожар у военной базы Шведы закидали бомбами пожар у военной базы

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы крестный ход Крещение Руси крестный ход в Киеве
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Не Бог отдалился от человека, а человек от Бога
Политика
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Мировая кооперация
Сверим часы: три условия краха доллара
Новости Все >
Подмосковье лидирует по вводу жилья
Полет малозаметного F-35 обнаружили на "Флайтрадаре"
СМИ: российский дипломат обругал посла Украины в Словакии
Прокуратура пообещала Роналду неизбежный тюремный срок
Путин сказал, что ему больше всего нравится в Трампе
В России назвали имена убийц летчика Романа Филипова
США подсказывают России способ признания Крыма
Треть новостроек бизнес-класса Москвы готовы к вводу
Путин рассказал, что Россия сделает с долларом
Крестный ход УПЦ МП собрал в Киеве сотни тысяч верующих
Читательский топ
Пенсионный раскол: из партии Кремля побежали лидеры
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте
Настоящие причины отмены встречи Путина и Трампа в США
Россию обвинили в двойном ударе по Белоруссии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Банки
Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?

ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?

Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?
"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы
Экономика
"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы
Евросоюз
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Бывший СССР
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Украина
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма

Украинские власти разработали план по возвращению Крыма. Причем не в отдаленной перспективе, а к декабрю 2019 года. То есть осталось менее полутора лет.

Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Макаревич предложил России купить Крым у Украины
Украина
Макаревич предложил России купить Крым у Украины
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Власть
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Власть
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...

Госдума приняла закон о повышении НДС. Впереди снос дач, взлет цен на бензин, товары и продукты, контроль переводов, работа до смерти и даже запрет доллара?

Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Доллару конец? Зачем Россия накопила рекордный запас золота
Экономика
Доллару конец? Зачем Россия накопила рекордный запас золота
Ближний Восток
Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной
Экономика
"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы
Любовь Степушова Сверим часы: три условия краха доллара Любовь Степушова Руслан Веснянко Бунт в Армении: вот он был, и всё?.. Руслан Веснянко Василий Амирджанов Греция в огне. И на грани революции? Василий Амирджанов
Комментарии
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
США подсказывают России способ признания Крыма
В Киеве объявили о признании украинцев древнейшей нацией учеными из США
В Киеве объявили о признании украинцев древнейшей нацией учеными из США
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте
В Киеве объявили о признании украинцев древнейшей нацией учеными из США
СМИ: Путин предложил Трампу новый план по Донбассу
СМИ: Путин предложил Трампу новый план по Донбассу
В России назвали имена убийц летчика Романа Филипова
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Россию обвинили в двойном ударе по Белоруссии
Пенсионный раскол: из партии Кремля побежали лидеры
В Киеве объявили о признании украинцев древнейшей нацией учеными из США
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Сверим часы: три условия краха доллара
Когда на воздух? Правительство введет налог на велосипеды
Все равно не доживем? Пенсионный фонд предлагают закрыть
Порошенко решил не злить народ и отдохнуть на Украине
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма

Госдеп США обнародовал декларацию о непризнании Крыма российским и клянется сделать ее "вечной", как декларацию Уэллеса в 1940-м. Что это означает для России?

Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Куда ведет новый африканский курс России
Новости Африки
Куда ведет новый африканский курс России
Трамп переживает, что русские его не хотят
США и Канада
Трамп переживает, что русские его не хотят
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
События недели
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Евросоюз
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Бывший СССР
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
Ближний Восток
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Украина
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?
Ближний Восток
Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?
Путин нравится Трампу искренностью
США и Канада
Путин нравится Трампу искренностью
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался