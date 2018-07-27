Крестный ход УПЦ МП собрал в Киеве сотни тысяч верующих

Сотни тысяч верующих пришли на крестный ход в память о 1030-летии крещения Киевской Руси. Молитвенное шествие организовала Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, завтра по улицам города пройдут священнослужители и паства Киевского Патриархата.
Люди пришли на соборную молитву вопреки угрозам националистов, не страшась их провокаций и не обращая внимания на препятствия властей.
Крестный ход начался с молебна на Владимирской горке, богослужение возглавил митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий. Отмечается, что молитвословие совершалось на 2 языках: церковнославянском и греческом, т. к. на праздник приехало греческое духовенство.
Далее шествие отправилось в сторону Киево-Печерскую лавры. Для поклонения во время хода были вынесены мощи святых: князя Владимира, Серафима Саровского, Андрея Первозванного, Георгия Победоносца, митрополита киевского Владимира, а также особо почитаемая икона св. Андрея Первозванного и образ Богоматери "Зимненский". Кроме того, владыка Онуфрий возглавил литию на месте гибели людей на Майдане в феврале 2014 года.
По данным телеканала "Интер", на улицы Киева вышло более 200 000 верующих. Полиция говорила о том, что заявлялось о 100 000, по этой причине она перешла на усиленный режим работы.
Накануне шествия Церковь предупредила верующих, чтобы они избегали использования политической символики и не поддавались на провокации.
Читайте также:
Крест осенил Киев во время молебна о защите церкви
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?
Украинские власти разработали план по возвращению Крыма. Причем не в отдаленной перспективе, а к декабрю 2019 года. То есть осталось менее полутора лет.
Госдума приняла закон о повышении НДС. Впереди снос дач, взлет цен на бензин, товары и продукты, контроль переводов, работа до смерти и даже запрет доллара?
Госдеп США обнародовал декларацию о непризнании Крыма российским и клянется сделать ее "вечной", как декларацию Уэллеса в 1940-м. Что это означает для России?