Духовный труд подменили расчетом: в важнейшем документе Ватикана нашли признаки работы нейросети

Первая энциклика Папы Римского Льва XIV оказалась в центре цифрового скандала. Издание Rozetked прогнало текст религиозного манифеста через сервис Pangram и обнаружило следы работы нейросетей. Ватиканский документ, посвященный месту технологий в жизни верующих, удивил специалистов своей "машинной" структурой.

Фото: commons.wikimedia.org by Atoorva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ватикан

Следы алгоритмов в церковном тексте

Проверка охватила около 2 тысяч слов. Алгоритмы Pangram показали, что 46% материала имеют признаки генерации искусственным интеллектом. В некоторых абзацах вероятность авторства нейросети достигала 100%. Компьютер безошибочно выделил характерные для больших языковых моделей речевые обороты и навязчивое использование слова "по-настоящему".

Для объективности исследователи сравнили папский манифест с трудами предшественников. Старые документы показали стопроцентно человеческое авторство. Это покаяние за грехи или технологический прогресс Ватикана — вопрос, который теперь обсуждают в медиа-сфере.

"Использование нейросетей для подготовки церковных документов стирает границы между личным духовным опытом и холодным расчетом алгоритмов. Это путь к формализму, которому противостоит искренний духовный труд", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru российский историк Алексей Громов.

Статистика машинного присутствия

Сервис Pangram разделил текст на фрагменты, оценивая их вероятностную природу. Хотя часть энциклики система определила как чистую работу человека, около половины документа выглядит как результат работы ИИ-помощника. Подобные инструменты анализа часто фиксируют монотонность ритма и специфические паттерны лексики, свойственные современным чат-ботам.

Объект проверки Доля авторства человека (%) Энциклика Льва XIV Около 54% Энциклики прошлых Пап 100%

"Алгоритм легко распознает синтетический контент по специфической структуре предложений. Если священный текст пишется не сердцем, а через предикативную модель, личная ответственность за слова фактически девальвируется", — отметил в беседе с Pravda.Ru мировой историк Даниил Лаврентьев.

Сегодня Ватикан не прокомментировал результаты проверки. Вопрос заключается в том, было ли это осознанным внедрением новых инструментов в канцелярию или же неосторожным использованием ИИ-редакторов при подготовке черновиков.

Ответы на популярные вопросы о проверке текстов ИИ

Насколько точен сервис проверки?

Сервисы типа Pangram определяют вероятность, а не истину. Они ищут статистические закономерности, характерные для нейросетей, и могут ошибаться на специфических авторских текстах.

Является ли использование ИИ в энцикликах нарушением?

Церковные правила не содержат запретов на ПО, однако оригинальность авторства является принципиальным вопросом для папских документов.

Мог ли ИИ просто помочь с редактированием?

Это наиболее вероятный сценарий. Нейросети часто используют для стилистической правки, что оставляет следы в структуре текста.

Почему именно Лев XIV вызвал подозрения?

Анализ энциклики стал медийным поводом из-за высокой доли машинных конструкций, которые нехарактерны для традиционного стиля Ватикана.

Читайте также

Экспертная проверка: российский историк Алексей Громов, мировой историк Даниил Лаврентьев