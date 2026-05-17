В российских больницах появятся зоны для намаза и халяльное меню

Роскачество вводит протокол "Муслим Френдли" для российского здравоохранения. Клиники и санатории теперь официально адаптируют среду под нужды пациентов-мусульман. Это не просто маркетинговый ход — это глубокая интеграция этнокультурных запросов в традиционные ценности, которые в России обретают все более четкие институциональные формы.
Сертификация требует от учреждений пересмотреть архитектуру пространств и логистику сервиса. Речь идет о создании зон для намаза и омовения, что до этого воспринималось как экзотика, а не медицинский стандарт.
"С точки зрения инфраструктуры, это серьезный вызов. Учреждениям придется перекраивать планы помещений, соблюдая требования приватности, что само по себе требует инвестиций в переоборудование", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Внедрение нового стандарта затрагивает фундаментальные аспекты работы персонала. Огромное внимание уделяется пище блока: халяльное питание должно готовиться в строго изолированных зонах. Замена агрессивных спиртосодержащих антисептиков на халяльные аналоги — следующий шаг в цепочке изменений. Персонал обязан проходить тренинги, чтобы понимать культурный контекст внутреннего смирения и поведения пациентов.
|Компонент
|Требование стандарта
|Питание
|Строгий учет халяль-стандартов в приготовлении
|Гигиена
|Замена антисептиков на альтернативные составы
Важно понимать, что проект Роскачества носит добровольный характер. Однако в конкуренции за клиента, особенно в региональном разрезе, наличие сертификата станет мощным конкурентным преимуществом. Сама адаптация под пациента всегда ведет к росту лояльности.
"Медицинская услуга должна быть комфортной ментально. Обучение персонала — самый сложный этап, ведь нужно изменить саму культуру взаимодействия внутри палаты", — подчеркнула эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова.
Нет, сертификация является добровольной. Клиника сама решает, нужно ли ей соответствие стандарту "Муслим Френдли" для своего позиционирования.
Аудит проводят специалисты Роскачества, проверяя как наличие необходимых помещений, так и состав используемых средств гигиены.
Стандарт направлен на создание сервисных зон. Прямого влияния на стоимость медицинских процедур не ожидается, это инвестиции в конкурентоспособность конкретного учреждения.
Это не административное нарушение, а отсутствие соответствия определенному уровню сервиса. Решение остается за руководством медицинского центра.
Под землей нашли сеть тоннелей с оплавленными стенами и четкой геометрией. Похоже, их создали по технологиям, которые мы осваиваем только сейчас.