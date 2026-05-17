В российских больницах появятся зоны для намаза и халяльное меню

Религия

Роскачество вводит протокол "Муслим Френдли" для российского здравоохранения. Клиники и санатории теперь официально адаптируют среду под нужды пациентов-мусульман. Это не просто маркетинговый ход — это глубокая интеграция этнокультурных запросов в традиционные ценности, которые в России обретают все более четкие институциональные формы.

Фото: flickr.com by DVIDSHUB, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сертификация требует от учреждений пересмотреть архитектуру пространств и логистику сервиса. Речь идет о создании зон для намаза и омовения, что до этого воспринималось как экзотика, а не медицинский стандарт.

"С точки зрения инфраструктуры, это серьезный вызов. Учреждениям придется перекраивать планы помещений, соблюдая требования приватности, что само по себе требует инвестиций в переоборудование", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Что изменится внутри клиник

Внедрение нового стандарта затрагивает фундаментальные аспекты работы персонала. Огромное внимание уделяется пище блока: халяльное питание должно готовиться в строго изолированных зонах. Замена агрессивных спиртосодержащих антисептиков на халяльные аналоги — следующий шаг в цепочке изменений. Персонал обязан проходить тренинги, чтобы понимать культурный контекст внутреннего смирения и поведения пациентов.

Компонент Требование стандарта
Питание Строгий учет халяль-стандартов в приготовлении
Гигиена Замена антисептиков на альтернативные составы

Важно понимать, что проект Роскачества носит добровольный характер. Однако в конкуренции за клиента, особенно в региональном разрезе, наличие сертификата станет мощным конкурентным преимуществом. Сама адаптация под пациента всегда ведет к росту лояльности.

"Медицинская услуга должна быть комфортной ментально. Обучение персонала — самый сложный этап, ведь нужно изменить саму культуру взаимодействия внутри палаты", — подчеркнула эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова.

Ответы на популярные вопросы о сертификации

Обязаны ли все больницы внедрять новые стандарты?

Нет, сертификация является добровольной. Клиника сама решает, нужно ли ей соответствие стандарту "Муслим Френдли" для своего позиционирования.

Кто контролирует соблюдение халяль-требований?

Аудит проводят специалисты Роскачества, проверяя как наличие необходимых помещений, так и состав используемых средств гигиены.

Повлияет ли это на общую стоимость лечения для других пациентов?

Стандарт направлен на создание сервисных зон. Прямого влияния на стоимость медицинских процедур не ожидается, это инвестиции в конкурентоспособность конкретного учреждения.

Что делать, если в клинике нет места для намаза?

Это не административное нарушение, а отсутствие соответствия определенному уровню сервиса. Решение остается за руководством медицинского центра.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант
