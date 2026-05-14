Падение интереса к вере: почему россияне перестают ходить в храмы?

Статистика неумолима: число православных в России сокращается. Данные ПСТГУ фиксируют снижение на 13% за последние 15 лет. Если в 2011 году каждый пятый россиянин ассоциировал себя с православием, то сегодня это делают 65%. 16% граждан официально не причисляют себя к конфессиям, а 6% открыто называют себя атеистами.

Фото: commons.wikimedia.org by Karel x, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посещаемость храмов: от пиков до спадов

Цифры показывают тревожный разрыв между "самоидентификацией" и "практикой". Треть тех, кто называет себя православными, перешагнули порог храма лишь виртуально. Реальная вовлеченность — регулярные визиты на литургии — колеблется на отметке 33%. Пиковый показатель в 38% во время пандемии был лишь всплеском тревожности. Люди искали опору в неопределенности. Сегодня этот запрос девальвировался. Религиозная практика превращается в формальность, подобную выбору духовного наставника лишь ради социального статуса.

"Цифры показывают естественную корреляцию: как только фактор острого стресса исчезает, уровень неофитской активности падает. Люди склонны делегировать веру в кризис, но не выстраивать системный диалог с институтом в спокойное время", — психолог Надежда Осипова.

Почему уходит глубина веры

Церковь теряет своего прихожанина. Попытки удержать паству не всегда эффективны. Скандалы, связанные с публичными фигурами, подрывают доверие. Важно понимать: даже изменение статуса священнослужителей влияет на восприятие веры обывателем. Общество ждет искренности, а получает административные сводки. 

Показатель Изменение (2011-2026)
Доля православных С 78% до 65%
Регулярная посещаемость С 35% до 33%

Рост числа нерелигиозных граждан — не результат агрессивного атеизма. Это следствие бытового безразличия. Если религия не отвечает на вызовы жизни, человек выбирает индивидуальный комфорт. Потеря интереса к обрядам закономерна. 

Ответы на популярные вопросы о вере и социологии

Означает ли снижение числа православных рост числа атеистов?

Нет, данные указывают на рост числа неопределившихся — тех, кто не относит себя ни к одной религиозной группе.

Почему во время ковида посещаемость была выше?

Страх перед неизвестной угрозой заставляет людей обращаться к институтам, обещающим метафизическую поддержку.

Считается ли традиция важнее веры?

Для многих россиян православие стало культурным кодом, а не личным убеждением, поэтому отказ от практики не означает полного разрыва с культурой.

Какова динамика среди верующих других конфессий?

Исследование сосредоточено именно на православном сегменте, динамика других общин требует отдельного анализа.

Экспертная проверка: психолог Надежда Осипова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант
