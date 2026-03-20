Символа независимости не получилось: УПЦ КП умрёт вместе со смертью Филарета

Смерть предстоятеля УПЦ КП Филарета не оставила после себя вопросов. Те раскольники, кто был ему верен, перейдут в раскольническую ПЦУ.
На 97 году жизни умер патриарх Украинской православной церкови Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет — один из архитекторов раскольнического движения на территории Украины и фигура многолетнего конфликта с Москвой и внутри ПЦУ.
Филарет (в миру — Михаил Денисенко) в 1966–1992 годах был митрополитом Киевским и Галицким и экзархом Украины в составе Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП). После смерти Пимена в 1990 году временно исполнял обязанности главы РПЦ. В начале 1990-х годов он инициировал разрыв с Москвой, создал раскольническую УПЦ КП и в 1997 году был предан анафеме РПЦ.
В 2018 году анафема была "снята" Вселенским патриархом Варфоломеем с завершением процесса создания Православной церкви Украины (ПЦУ) с томосом, при котором Филарет уступил предстоятелство Епифанию, став "почётным патриархом". Затем Филарет вышел из ПЦУ, восстановив УПЦ КП и вступив в конфликт с Епифанием, после чего на него были наложены санкции ПЦУ.
Казалось бы смерть Филарета меняет расклад, так как внутриукраинская церковная карта снова фрагментируется, аполитический фактор усилится, а переговоры о единстве усложнятся.Однако УПЦ КП держалась исключительно на харизме и авторитете Филарета. Те немногие епископы и общины (в основном в США и Европе), которые оставались ему верны, теперь лишились духовного центра. Ожидается, что большинство из них официально вольются в состав ПЦУ, оставая сь раскольниками.