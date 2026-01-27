Манифест стойкости: в МГУТУ закрепили нерушимый союз казачества и церкви

В Москве прошёл второй день мероприятий, посвящённых взаимодействию Русской православной церкви и казачества. 27 января в Первом казачьем университете (МГУТУ им. К. Г. Разумовского) состоялась XVI международная научно-практическая конференция "Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества". Форум прошёл в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени".

Фото: Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством is licensed under public domain Собрание умов и веры: масштабный форум в МГУТУ показал способ защиты молодежи от влияния времени

Конференция стала площадкой для диалога священнослужителей, представителей казачества, органов власти, образования и молодёжи. Основное внимание участники уделили вопросам сохранения духовно-нравственных ценностей казачества и воспитания подрастающего поколения.

"Любая деятельность человека должна быть неразрывна с его нравственностью и с его духовностью. Только в этом случае может получиться настоящий человек, который будет гармонично развиваться интеллектуально, нравственно и духовно", — сказал председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Значение конференции было отмечено в приветствии председателя Совета при президенте России по делам казачества Дмитрия Миронова.

"За прошедшее время мероприятие стало авторитетной, востребованной площадкой для делового и дружеского общения, обмена практиками, поиска путей решения проблемных вопросов, связанных с сохранением и развитием духовно-нравственных традиций российского казачества", — говорится в обращении, которое зачитал присутствующим начальник департамента обеспечения деятельности Совета при президенте России по делам казачества Управления президента по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции Валерий Медведев:

Как отметил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, где казачество и церковь шли рука об руку, Россия укреплялась и всегда побеждала.

"Вера православная была и остаётся нравственным стержнем нашей жизни, казачьей жизни, источником мужества в служении, опорой в сохранении наших традиций, наших традиционных ценностей", — сказал он.

После пленарного заседания работа конференции продолжилась в формате тематических секций. По итогам мероприятия планируется издание сборника докладов участников.