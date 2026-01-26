Казачество и церковь в Крымской войне открылись в архивах: вера под огнём

26 января в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) в Москве открылись историко-документальная выставка и научная конференция "Казачество и Церковь в Крымской войне 1853-1856 гг.". Проект реализован Синодальным комитетом Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством совместно с РГАСПИ и Росархивом при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Фото: Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством is licensed under public domain В Москве открылась выставка и прошла научная конференция, посвященные участию Церкви и казачества в Крымской войне 1853-1856 гг.

Экспозиция посвящена сохранению памяти о духовном подвиге и героизме предков. По итогам Крымской войны более 110 представителей духовенства были награждены за участие в боевых действиях. Священники находились на передовой, помогали раненым и вдохновляли солдат.

"Мы стремимся популяризировать эти выставки, многие из которых затем экспонируются в регионах нашей страны. Все они говорят о великом героизме, о глубокой вере наших предков, об их беззаветной любви к Отечеству, Церкви и Богу", — рассказал председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Отдельный раздел выставки посвящён участию казачества в боевых действиях Крымской войны. Донские, уральские и черноморские казаки, включая пластунские батальоны, сражались под Севастополем, а в 1855 году при обороне Таганрога под командованием атамана И. И. Краснова трижды отразили попытки высадки вражеского десанта. Казачьи регионы также обеспечивали тыловую поддержку армии и организовывали госпитали.

Выставка проходит в рамках проекта "История казачества в истории России", реализуемого с 2013 года.

"Уже стало традицией ежегодно в январе начинать Рождественские чтения именно с открытия выставки о казачестве", — отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Научный руководитель РГАСПИ Андрей Сорокин в свою очередь подчеркнул, что тема казачества и Русской православной церкви в Крымской войне под таким углом зрения прежде не освещалась.