Загадка из глубины: икона в Новосибирской области переживает невероятное превращение

Религия

В глухой деревне Новосибирской области обычная икона, десятилетиями висевшая выцветшей, вдруг начала оживать на глазах у хозяйки.

Крест на храме
Фото: commons.wikimedia.org by Perfektangelll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крест на храме

Об этом рассказывает издание Om1 Новосибирск. Жительница села Чингис Марина Плотникова утверждает, что лик Богородицы "Живоносный источник" сам собой обретает яркие краски.

Как всё началось

Марина Плотникова забрала икону из местной церкви больше десяти лет назад после крещения сына. Образ уже тогда сильно выцвел от солнца и был почти голубовато-серым. Женщина хранила его дома, не придавая особого значения внешнему виду.

Три месяца назад икона оказалась на столе в комнате. Примерно через два месяца хозяйка заметила первые изменения. Фон стал ярче, лики приобрели телесный оттенок, а на левой стороне чаши проступили узоры, которых раньше не было видно.

С тех пор процесс продолжается. Платья ангелов постепенно окрашиваются в золотистый и красный цвета. По словам Марины, краски появляются сами собой, без какого-либо внешнего воздействия.

Что говорит хозяйка

"В нашем доме происходит настоящее чудо, икона "Живоносный источник" начала самораскрашиваться, хотя ещё месяц назад была выгоревшей и блеклой", — рассказала жительница села Чингис Марина Плотникова.

Женщина уверена, что происходящее нельзя объяснить естественными причинами. Никаких реставрационных работ она не проводила, икона просто стояла на открытом месте. Новые детали проявляются медленно, но заметны день ото дня.

Марина подчёркивает, что раньше образ был почти монохромным. Теперь же цвета становятся всё насыщеннее, а мелкие детали, которые раньше сливались, приобретают чёткость.

Позиция церкви

Православная традиция знает случаи обновления икон. Согласно христианской энциклопедии "Азбука веры", если такое явление укрепляет веру хотя бы одного человека и приближает людей к Богу, его можно считать благотворным.

Редакция Om1 Новосибирск направила официальный запрос в Новосибирскую митрополию РПЦ. Там пока не дали комментариев по конкретному случаю в селе Чингис. Обычно церковь подходит к подобным сообщениям крайне осторожно, требуя тщательной проверки.

Пока же икона продолжает меняться на глазах у семьи Плотниковых. Хозяйка фотографирует каждый новый этап, чтобы зафиксировать процесс.

