В Москве обсудили укрепление сотрудничества Русской Православной Церкви и казачества

24 ноября в столице, в представительстве Волжского казачьего войска, прошло заседание Постоянной комиссии по взаимодействию с Русской Православной Церковью Совета при президенте РФ по делам казачества.
Работа велась под председательством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, возглавляющего Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством и Синодальный отдел по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами.
Открывая заседание, митрополит Кирилл обозначил ключевые направления деятельности комиссии за этот год. Особое внимание уделялось сохранению и развитию традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитанию казачьей молодёжи и формированию системы непрерывного казачьего образования.
Отдельным направлением стала работа по консолидации российского и зарубежного казачества, а также укреплению духовного служения среди воинов-казаков.
Одной из центральных тем стала поддержка казаков-военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.
Митрополит Кирилл подчеркнул, что взаимодействие с минобороны, Синодальным отделом и Всероссийским казачьим обществом позволило выстроить понятную систему как длительных пастырских назначений, так и краткосрочных визитов священников в подразделения. Полковые батюшки оказывают бойцам духовную помощь, совершают таинства крещения и причастия. Они доставляют гуманитарную помощь на линию фронта.
Митрополит Кирилл отдельно отметил важность противодействия неоязычеству и другим деструктивным религиозным влияниям.
По благословению Святейшего Патриарха при Синодальном миссионерском отделе создана межведомственная рабочая группа по профилактике неоязыческих течений, в состав которой вошёл иерей Тимофей Чайкин.
Со словами приветствия к участникам обратился Алексей Кириченко, замглавы Управления президента РФ и ответственный секретарь Совета по делам казачества. Он подчеркнул значимость сотрудничества Церкви и казачества как в условиях СВО, так и в мирное время.
В Год защитника Отечества, отметил он, особенно важно продолжать работу с молодёжью, формируя традиционные ценности и укрепляя связь поколений.
Атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов подчеркнул, что на передовой духовная поддержка имеет особый вес. По его словам, многие военнослужащие осознанно приходят к вере благодаря работе священников. Он также отметил, что присягу на Священном Писании дают только священнослужители и казаки, что подчёркивает особую духовную традицию казачества.
Атаман Кузнецов сообщил о планах провести VII Евразийский форум казачьей молодёжи. Инициативу поддержал Совет при президенте РФ. В перспективе планируется развивать регулярные мероприятия, включая Съезды православной казачьей молодёжи.
Члены комиссии представили доклады о научных, международных и образовательных проектах. Среди них — подготовка конференции и выставки "Казачество и Церковь в Крымской войне 1853-1856 гг.", проведение XVI Международной конференции "Церковь и казачество" и организация курсов повышения квалификации для руководителей епархиальных казачьих отделов и атаманов.
Одним из ключевых событий стало заключение соглашения между Всероссийским казачьим обществом и министерством обороны о включении казаков в мобилизационный людской резерв.
Документ предусматривает участие казаков в защите критической инфраструктуры и развитии территориальной обороны.
По просьбе атамана митрополит Кирилл благословил дальнейшие труды казачества на укрепление государства.
