В Москве обсудили укрепление сотрудничества Русской Православной Церкви и казачества

24 ноября в столице, в представительстве Волжского казачьего войска, прошло заседание Постоянной комиссии по взаимодействию с Русской Православной Церковью Совета при президенте РФ по делам казачества.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Заседание Постоянной комиссии по взаимодействию с Русской Православной Церковью

Работа велась под председательством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, возглавляющего Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством и Синодальный отдел по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами.

Итоги 2025 года

Открывая заседание, митрополит Кирилл обозначил ключевые направления деятельности комиссии за этот год. Особое внимание уделялось сохранению и развитию традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитанию казачьей молодёжи и формированию системы непрерывного казачьего образования.

Отдельным направлением стала работа по консолидации российского и зарубежного казачества, а также укреплению духовного служения среди воинов-казаков.

Духовное окормление в зоне СВО

Одной из центральных тем стала поддержка казаков-военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Митрополит Кирилл подчеркнул, что взаимодействие с минобороны, Синодальным отделом и Всероссийским казачьим обществом позволило выстроить понятную систему как длительных пастырских назначений, так и краткосрочных визитов священников в подразделения. Полковые батюшки оказывают бойцам духовную помощь, совершают таинства крещения и причастия. Они доставляют гуманитарную помощь на линию фронта.

Борьба с неоязычеством на передовой будет продолжена

Митрополит Кирилл отдельно отметил важность противодействия неоязычеству и другим деструктивным религиозным влияниям.

По благословению Святейшего Патриарха при Синодальном миссионерском отделе создана межведомственная рабочая группа по профилактике неоязыческих течений, в состав которой вошёл иерей Тимофей Чайкин.

Со словами приветствия к участникам обратился Алексей Кириченко, замглавы Управления президента РФ и ответственный секретарь Совета по делам казачества. Он подчеркнул значимость сотрудничества Церкви и казачества как в условиях СВО, так и в мирное время.

В Год защитника Отечества, отметил он, особенно важно продолжать работу с молодёжью, формируя традиционные ценности и укрепляя связь поколений.

Атаман оценил роль духовенства на передовой

Атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов подчеркнул, что на передовой духовная поддержка имеет особый вес. По его словам, многие военнослужащие осознанно приходят к вере благодаря работе священников. Он также отметил, что присягу на Священном Писании дают только священнослужители и казаки, что подчёркивает особую духовную традицию казачества.

Молодёжные форумы и научные инициативы

Атаман Кузнецов сообщил о планах провести VII Евразийский форум казачьей молодёжи. Инициативу поддержал Совет при президенте РФ. В перспективе планируется развивать регулярные мероприятия, включая Съезды православной казачьей молодёжи.

Члены комиссии представили доклады о научных, международных и образовательных проектах. Среди них — подготовка конференции и выставки "Казачество и Церковь в Крымской войне 1853-1856 гг.", проведение XVI Международной конференции "Церковь и казачество" и организация курсов повышения квалификации для руководителей епархиальных казачьих отделов и атаманов.

Пополнение мобилизационного резерва

Одним из ключевых событий стало заключение соглашения между Всероссийским казачьим обществом и министерством обороны о включении казаков в мобилизационный людской резерв.

Документ предусматривает участие казаков в защите критической инфраструктуры и развитии территориальной обороны.

По просьбе атамана митрополит Кирилл благословил дальнейшие труды казачества на укрепление государства.