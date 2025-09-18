Таинственный ладан и жар в груди: вот почему известный пастор стал православным

Известный американский протестантский пастор и один из самых последовательных критиков Православия Бенджамин Мерритт сам стал православным из-за явления к нему чуда. Узнайте эту необычную историю.

Пастор протестантской церкви в городе Холидэй, штат Флорида, а также популярный блогер, много лет специализировался только на критике православного христианства, но этого закончилось.

Он выложил несколько месяцев назад видео "Посмотри это перед тем, как принять Православие", где рассказал о причинах против перехода. Он был убежден, что протестантство является самой "чистой формой христианства". Потом пастор говорил своим зрителям о том, что церковные каноны Православия имеют "изначально ошибочную природу".

Но недавно Бен появился на стриме у православного священника Питера Хирса, который также известен как приятель журналиста Такера Карлсона и критик притеснений Русской Православной Церкви на Украине.

Тогда Мерритт и рассказал, что стал православным. Причиной стал его внутренний конфликт, когда однажды ночью он молился Богу и просил разрешить этот внутренний разлад, указав путь, сообщает "Царьград".

На утро пастор почувствовал, как пелена спала с глаз.

"Я очень скептично настроенный человек. Поэтому я выждал несколько дней и вновь спросил Бога: должен ли я продолжать то, что я делаю, все эти дебаты против Православия. И в этот момент я почувствовал, как густой запах ладана заполнил мою комнату, а в груди возник жар, который распространился по всему телу", — поделился он.

Тогда пастор воспринял это как ответ: "Что ж, весьма очевидно, Господь не желает, чтобы я продолжал эти дебаты".

Он подумал, что если это так, тогда Его длань именно с православной Церковью.

Кстати, часто протестанты в США переходят в Православие.