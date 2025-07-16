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Царская ночь в Екатеринбурге посвящена молитвам за Россию

В Екатеринбурге стартовали Царские дни: молитва за Россию и новомучеников
1:47
Религия

В Екатеринбурге стартовало одно из самых значимых событий года — Царские дни, посвящённые памяти трагических событий, произошедших более века назад.

Флаг России
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dickelbers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Флаг России

В ночь на 17 июля 1918 года в Доме Ипатьева были жестоко убиты члены царской семьи и их приближённые. Как отмечают организаторы, это преступление не было оправдано никакими законами, а стало актом, направленным на уничтожение основ Российской империи из страха перед её возможным возрождением. Об этом написал Царьград

Основатель общественного движения "Царьград" Константин Малофеев в своём выступлении подчеркнул, что, несмотря на все испытания, Россия смогла выстоять. Он отметил, что победа в Великой Отечественной войне 1945 года стала триумфом не идеологии интернационала, а традиционных ценностей, которые он связывает с понятием "Третий Рим". По его мнению, царственные страстотерпцы и другие новомученики сыграли важную роль в духовном возрождении народа, вымолив прощение за все страдания, выпавшие на долю страны.

Ежегодно Царские дни, которые называют "Уральской Голгофой", собирают в Екатеринбурге десятки тысяч людей, желающих почтить память императорской семьи. Среди участников — множество активистов общественных организаций, таких как "Царьград" и "Двуглавый Орёл", а также студенты, входящие в Братство Академистов. Особое внимание уделяется предстоящему событию, которое организаторы называют "Царской ночью" — времени, посвящённому молитвам за Россию и её вооружённые силы.

Уточнения

Константин Валерьевич Малофеев - российский предприниматель, миллиардер, политик и общественный деятель, владелец акций "Ростелекома", председатель совета директоров группы компаний "Царьград", заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель общества "Царьград", один из финансистов "русского мира".

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Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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